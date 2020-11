Sprockhövel. Die Mathilde-Anneke-Schule in Sprockhövel nimmt an Aktionstagen gegen Sucht teil. Eine Ausstellung zeigt die Gefahren in vielen Bereichen.

Eine weiterführende Schule ganz ohne Drogen und Gewalt, die gibt es nicht – davon ist Schulsozialarbeiter Rolf Ilchmann von der Mathilde-Anneke-Schule überzeugt. Seine Hauptschule nimmt zurzeit an einer Aktionswoche zur Bekämpfung von Drogen aller Art unter dem Titel „Sucht hat immer eine Geschichte“ teil, die in allen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises von der Caritas Ennepe-Ruhr und der Awo im Unterbezirk Ennepe-Ruhr gemeinsam veranstaltet wird.

Starke Botschaften in der Ausstellung

Neben Ilchmann waren auch seine beiden Kolleginnen Nicole Moll und Tanja Kraft-Rüschenschmidt an der Vorbereitung der Sucht-Aktionswoche beteiligt, die seit Montag und noch bin einschließlich Freitag im inneren Pausenbereich der Schule präsent ist. Es sind zwar nicht viele Stationen, die das Team aus Schulsozialarbeit und interessierten Schülern aus der Gruppe für die Schülerzeitung zusammengestellt hat. Aber die Ausstellung transportiert starke Botschaften. Da ist etwa eine Kabine, in der Schüler immer einzeln in einem Testverfahren herausfinden können, ob sie anfällig für Suchtverhalten oder möglicherweise bereits süchtig sind. Der Reiz dürfte etwa der bei den beliebten Intelligenztests sein, bei dem niemand am Ende als Depp dastehen möchte. „Das geht völlig anonym vonstatten, hinterlässt aber einen tiefen Eindruck bei den Teilnehmenden“, ist Rolf Ilchmann überzeugt.

Info-Videos über verschiedene Drogen

Keanu (14) beantwortet in einem anonymen Test Fragen zum Thema Alkohol und Cannabis. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Eine zweite Station ermöglicht es gleich mehreren Schülern, sich vorbereitete Info-Videos über unterschiedliche Süchte anzuschauen. „Es geht um Alkohol, Nikotin, Shisha, Cannabis, aber eben auch um die Handy- oder PC-Abhängigkeit“, erläutert Schulsozialarbeiterin Nicole Moll. Die didaktisch aufbereiteten Dokumentationen eigenen sich, zumal sie in Endlosschleife laufen, auch zum Anschauen zwischendurch, etwa in den großen Pausen, wenn das Wetter draußen schlecht ist. Die dritte Station besteht aus einer aufwändig bestückten und mit Informationen ausgestattete Glasvitrine. Beeindruckend hier ist, dass es ausschließlich um das Rauchen von Tabak geht, der wohl immer noch am meisten verbreiteten Sucht. Aufgeklärt werden soll, dass es nicht weniger als 4800 unterschiedliche Chemikalien sind, die im Zigarettenrauch enthalten sind, 250 davon gelten als giftig. Und um ganz deutlich zu machen, mit was der jugendliche Organismus beim Rauchen belastet wird, sind Produkte wie Schuhcreme, Maggi-Würze, Batterien, Lackentferner, Kloreiniger oder Lakritz in der Vitrine ausgestellt. „In kleinen Beschreibungen listen wir zu jedem Produkt auf, welche mitunter schlimmen Inhaltsstoffe davon im Tabakrauch zu finden sind“, sagt der Sozialarbeiter.

Kleine Gruppen setzen sich mit Thema auseinander

Die Ausstellung soll jedoch nicht nur neben dem alltäglichen Schulbetrieb laufen. Die ganze Woche über gehen Rolf Ilchmann und seine beiden Kolleginnen mit kleinen Schülergruppen in die Ausstellung, um sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. „Da muss man für die Schülern der Jahrgangsstufe 5 natürlich eine andere Ansprache finden als für die Zehntklässler“, sagt Ilchmann. Aber immer gelte das Prinzip: „Wir wollen nur aufklären, weniger abschrecken“, führt Nicole Moll aus. Aber um das Ziel der suchtfreien Persönlichkeit zu erreichen, sind eben alle Wirkungen auf die jungen Leute durchaus gewollt.

Längerer Weg der inneren Verarbeitung

„Wir beobachten es oft, dass Schüler zuerst etwas distanziert auf die Ausstellung und die Themen reagieren, dann eine Pause später noch mal vorbeischauen und am Ende persönlich zu uns kommen, um sich ein Suchtthema näher erläutern lassen wollen“, sagt Ilchmann. Das sei ein Prozess der Auseinandersetzung und der Reflexion. „Besonders gut erreichen wir die Schüler mit unseren Sucht-Informationen, wenn wir ihre Emotionen ansprechen“, so Nicole Moll.

Eigentlich, sagen Ilchmann und Moll, müsste diese kleine Ausstellung in bestimmten Abständen in der Schule laufen, um jede nachrückende Jahrgangsstufe zumindest einmal mit der Suchtproblematik zu konfrontieren. Immerhin gibt es obligatorisch für den Siebener-Jahrgang eine Unterrichtseinheit in Sucht- und Drogenprophylaxe.

Vertrauensverhältnis aufbauen

Die Schulsozialarbeiter Rolf Ilchmann und Nicole Moll betonen, das die Aufklärung über die Gefahr durch Drogen allein durch Unterricht und Ausstellungen nicht erfolgreich sein könne.

Ebenso wichtig sei, dass sie wie auch die Lehrer ein Vertrauensverhältnis zu den Schülern aufbauen. Trete dann der Fall ein, dass ein Schüler drogensüchtig werde, müsse er angesprochen werden. Es müsse, ohne gleich mit Polizei oder anderen Sanktionen zu drohen, über das Problem gesprochen und nach Lösungen gesucht werden. Die Schulsozialarbeiter nehmen dann Kontakt zu den Eltern auf und begleiten den Schüler etwa auf dem Weg zu einem qualifizierten Helfer.

Wenn jedoch der Drogenkonsum einen kriminellen Hintergrund habe, reagiere die Schule sofort und informiere das Schulamt und in der Folge die Polizei.