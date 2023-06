Blaulicht Schreck auf Tankstelle in Hattingen: Waschanlage in Brand

Hattingen. Aufregung an der Nierenhofer Straße: An der Tankstelle ist ein teil der Waschanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr Hattingen war zur Stelle.

Kurzer Anfahrtsweg: Die Feuerwehr Hattingen hat am Montagnachmittag einen Brand in der Waschanlage der benachbarten Shell-Tankstelle an der Nierenhofer Straße gelöscht.

Gegen 15.40 Uhr ging der Alarm ein, weil es in der Stromverteilung der Waschanlage brannte. „Ein Tankstellen-Mitarbeiter hatte bereits erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen ergänzend einen CO2-Löscher“, so Sprecher Jens Herkströter. Über die Drehleiter wurde das Gebäude von oben kontrolliert, es wurde auch eine Wärmebildkamera eingesetzt.

Weil die Waschanlage nicht einzeln vom Stromnetz genommen werden konnte, wurde der zuständige Energieversorger AVU hinzugerufen, um die gesamte Tankstelle vom Netz zu nehmen.

Zuvor hatte die Feuerwehr Hattingen einen Einsatz in Holthausen wegen eines ausgelöstes Heimrauchmelders. Anwohner der Hermannstraße hatten den dauerhaften Warnton gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. In Absprache mit der Polizei wurde die Tür gewaltsam geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Hier gab es jedoch keine Anzeichen für einen Schaden. Deshalb wurde die Wohnung im Anschluss an die Polizei übergeben.

