Schnee & Eis: Wetterwarnung für Hattingen und Sprockhövel

Hattingen/Sprockhövel Meteorologen warnen für Mittwoch (17.1.) vor viel Schnee & Eis in Hattingen & Sprockhövel – wissen aber gar nicht, ob das passiert. Das Szenario.

Achtung, Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Am Mittwoch (17.1.) könnte es in Hattingen und Sprockhövel zu starkem Schneefall kommen. Meteorologen warnen vor schwierigen Straßenverhältnissen, Wetterdienste schließen Chaos nicht aus.

Kommt der Schnee– oder kommt er nicht? Das ist in der Tat eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Denn über NRW wird sich im Laufe des Mittwochs eine Luftmassengrenze bewegen – nördlich davon ist es kalt und es soll eher trocken bleiben, südlich kommt wärmere Luft, die für viel Schnee und Eisregen sorgen kann. Was offen ist: Wo genau sich diese Luftmassengrenze bewegt.

Seit dem Schnee in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Beginn der Woche sind die Winterdienste der Städte Hattingen und Sprockhövel in Habacht-Stellung. In Hattingen etwa sind die Mitarbeitenden der Stadtbetriebe je nach Wetterlage ab 5 Uhr am Morgen im Einsatz. Neun Streufahrzeuge (vier Lkw und fünf kleine Fahrzeuge) gibt es, bis zu zehn Handstreukolonnen eingesetzt. Im Hügelland sind zwei Landwirte unterwegs und sorgen für eine freie Fahrt.

Die Stadt betont: „Ohne Bürger geht es nicht. Was die Hattingerinnen und Hattinger erledigen müssen, steht in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Hattingen und in dem Flyer ,Hattingen hat den Winter im Griff’.“

