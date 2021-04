In den Schaufenstern an der Emschestraße zeigen einige Nachwuchsfotografen aus Hattingen ihre Bilder. Diese sind das Ergebnis eines Fotokurses in den Osterferien.

Fotokunst Schaufenster in Hattingen werden zur Ausstellungsfläche

Hattingen. Nachwuchsfotografen aus Hattingen zeigen ihre Bilder jetzt in Schaufenstern an der Emschestraße. Sie sind das Ergebnis eines Ferien-Fotokurses.

Ob Stillleben oder Bewegungsbild, Porträt oder Landschaftsaufnahme, Verfremdung oder Selbstinszenierung: All das wurde vor allem mit einer großen Portion Kreativität umgesetzt. 17 Jugendliche aus Hattingen, zwischen zehn und 13 Jahren, haben sich in den Osterferien bei einem Fotoprojekt der Volkshochschule fotografisch ausprobiert. Die Resultate zieren jetzt die Schaufenster des ehemaligen Spielzeugladens Wieschermann am Alten Rathaus an der Emschestraße.

Jugendliche dokumentieren ihren Alltag fotografisch

Es ist nicht das erste Mal, dass das Schaufenster als Ausstellungsfläche genutzt wird. Im vergangenen Herbst war hier ein Geschichtsprojekt gezeigt worden, dass sich mit der Geschichte Josef Urias’ befasste. Nun aber ist hier Platz für vielfältige Fotomotive. Sie und die individuelle Perspektive auf das eigene Leben machen die Bilder einzigartig. Ob Freunde, Familie, Hobbys oder Alltagsgegenstände: Die Motive zeigen vor allem, was die Jugendlichen ausmacht, was ihnen wichtig ist und was sie momentan im Alltag erleben. Damit möglichst viele Fotos präsentiert werden können, wurden die Aufnahmen zu Collagen verarbeitet.

Um möglichst viele Bilder zu zeigen, wurden Collagen angefertigt. Foto: Stadt Hattingen

„Wir freuen uns sehr, dass die Jugendlichen ihre Fotos ausstellen können. Natürlich hätten sich alle über eine feierliche Eröffnung gefreut, wo die Fotos auch Freunden und Familie präsentiert werden können, aber Corona macht es leider nicht möglich. Umso wichtiger war es, dem Projekt auch Raum zu geben. So kann die Arbeit der Jugendlichen auch gewürdigt werden, denn sie können stolz auf ihrer Ergebnisse sein“, erklärt Anne Wilms, Kunstpädagogin und Projektbetreuerin.

Fotokurs wurde kontaktlos organisiert

Kontaktlos wurde auch der Fotokurs organisiert. Die Jugendlichen konnten sich in einer eingerichteten Whats App-Gruppe untereinander austauschen, Fotos präsentieren und das Feedback der Projektbetreuer einholen. Neben Anne Wilms stand auch Georg Seemann als Pädagoge und Fotograf den Jugendlichen zur Seite. „Das Projekt war für alle eine Bereicherung und Abwechslung in dieser schwierigen Zeit. Für uns war es toll zu sehen, wie sich die Jugendlichen innerhalb der zwei Wochen entwickelt haben. Viele sind richtig aufgeblüht und haben fotografisches Talent bewiesen. Jeder war mit Engagement und Experimentiergeist am Werk“, betont Georg Seemann.

Eine Projekttasche mit hilfreichen und spannenden Utensilien rundete den Ferienspaß ab: ein Handystativ mit Selbstauslöser, eine Spiegelfolie zum Experimentieren, eine Winkelschablone für den „besten“ Bildausschnitt und vieles mehr begleiteten die Jugendlichen während des Kurses. Finanziert wurde der Fotokurs „Let’s go, take a picture“ vom Landesprogramm Kulturrucksack NRW. Die Fotos sind noch die nächsten vier Wochen im Schaufenster des Ladenlokals an der Emschestraße ausgestellt.