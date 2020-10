Sauberkeit in Hattingen: Drei Stadtteile erhalten eine Vier

Niederwenigern und das Hügelland gelten ihren Einwohnern als besonders vorbildlich beim Thema Sauberkeit. Beim WAZ-Stadtteilcheck erhielten die beiden Stadtteile Bestnoten. Als ziemlich ungepflegt empfinden die Bürger Welper (4,33), die Stadtmitte (4,32) und auch Holthausen (4,23).

„An den Bushaltestellen ist es häufig sehr dreckig, überall liegen Verpackungen, Brötchentüten, Tücher und Kaugummipapier herum“, ärgert sich Andrej Slivic. Gerade an den Wochenenden sei es am schlimmsten, da sehen die Haltestelle teilweise katastrophal aus. „Dann stehen da Dosen, Flaschen und es ist einfach schmutzig“, erklärt er.

Eigentlich sei Hattingen ja gar nicht so dreckig, sagt Erika Stähler. „Natürlich liegen hier auch Zigarettenkippen herum oder die Mülleimer sind mal überfüllt, aber das ist meist kein Dauerzustand. In anderen Städten im Ruhrgebiet sieht es doch viel schlimmer aus.“

Sehr ärgerlich: Verschmutzungen auf Kinderspielplätzen

Als sehr ärgerlich empfindet Marie Becker vor allem Verschmutzungen auf Kinderspielplätzen. Meistens seien die Spielplätze ja völlig in Ordnung, auch der kleine Spielplatz hinter dem Zollhäuschen, aber manchmal liegen auch dort Hundehaufen oder sogar kaputte Glasflaschen. „Und das ist ja dann nicht nur unschön, sondern auch gefährlich“, sagt Marie Becker.

Dass Welper bei der Sauberkeit den letzten Platz aller Stadtteile belegt, ist sicherlich kein Zufall. Schon im vergangenen Sommer gab es mehrere Stellen, an denen sich der Müll stapelte. Wie etwa an den Glascontainern an der Sporthalle an der Marxstraße. Auf und neben den Containern sammelten sich die Glasflaschen. Das Abholungsproblem wurde zwar inzwischen behoben, doch der Eindruck hat sich verfestigt, dass Welper ein Problem mit der Sauberkeit hat.

Stadt: Ist ein Container voll, muss der Müll wieder mitgenommen werden

Vorgehen gegen Müllsünder Wer jemanden beobachtet, der seinen Müll illegal ablegt oder abstellt, der kann sich das Kennzeichen des Autos notieren und sich bei der Stadt melden. Ansprechpartnerin ist Abfallberaterin Cornelia Padtberg (02324-2043711, E-Mail c.padtberg@hattingen.de). Wird der Verursacher ausfindig gemacht, erwarten ihn ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro und die anfallenden Entsorgungskosten.

Eine Verzögerung der Leerung der Glascontainer dürfe nicht dazu führen, dass die Bürger ihren Müll abseits der Container entfernen. Ist der Container voll, müsse der Müll wieder mitgenommen werden und nicht neben oder auf den Containern gelagert werden, heißt es hierzu von der Stadt Hattingen. Für die Mitarbeiter der Stadt entstehe sonst ein hoher Arbeitsaufwand, und so bleibe nicht genügend Kapazitäten, um anderen Aufgaben wie der Grünpflege entsprechend nachzukommen. Außerdem werden die Bürger an den Mehrkosten der Beseitigung beteiligt, durch eine mögliche Erhöhung der Müllgebühren.

Für Margarete Ströter habe das äußere Erscheinungsbild vor allem Einfluss darauf, ob sie eine Stadt als sauber oder dreckig empfindet. „Wenn ich schon an jeder Ecke Graffiti sehe, dann ist es nicht sauber und schön, sondern schmuddelig“, sagt sie. „Und auch Kaugummireste auf den Straßen und Fußgängerwegen, die man kaum noch weg bekommt, machen keinen guten Eindruck.“

Beim Thema Sauberkeit des Stadtteilchecks schnitten die Stadtmitte und Welper nicht nur am schlechtesten ab, für die beiden Stadtteile waren es auch die schlechtesten bewerteten Kategorien überhaupt. Bei allen anderen Fragen des Checks erhielten die Stadtmitte und Welper deutlich bessere Noten.