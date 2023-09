Säuberung der Ruhr kommt in Hattingen im Doppelpack

Hattingen. Die Stadt Hattingen nimmt auch 2023 wieder an der Aktion „RuhrCleanUp“ teil und startet zudem einen lokalen Ableger. Das steckt dahinter.

Campingstühle, alte Reifen, Plastik und altes Gerümpel, die ihren Weg nicht in die Tonnen gefunden haben: 2020 ging die deutschlandweite Aufräumaktion „RuhrCleanUp“ mithilfe zahlreicher engagierter Bürgerinnen und Bürger auch in Hattingen zum ersten Mal an den Start. Ein voller Erfolg, denn dabei sind etliche Tonnen Müll zusammengekommen.

In diesem Jahr gibt es in Hattingen gleich zwei Aktionen. Am Samstag, 9. September, findet von 10 bis 14 Uhr der offizielle „RuhrCleanUp“ statt und am Samstag, 23. September, von 10 bis 13 Uhr der lokale Ableger.

„Wir möchten einen zweiten lokalen Umwelttag organisieren, um möglichst vielen Menschen, Vereinen und Unternehmen die Chance zu geben, sich in der Gruppe gemeinsam einzusetzen“, so Abfallberaterin Cornelia Padtberg.

Ein Team, das am 23. September an den Start geht, ist die DLRG Hattingen/Blankenstein, die wieder das Wasser von Unrat befreit.

Der Müll wird an mit Padtberg abgesprochenen Sammelplätzen von der Stadt abgeholt. Für das nötige Equipment können sich Engagierte ebenfalls an die Abfallberaterin wenden. Telefon: (02324) 204 3711 oder E-Mail: c.padtberg@hattingen.de.

