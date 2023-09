Säuberung der Ruhr: Das haben Helfer in Hattingen gefunden

Ernst Matel und Dirk Seefeld, aktive Taucher des DUC (Deutscher Unterwasserclub Hattingen), finden in der Ruhr schwere Eisenteile, vielleicht Reste einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben sich am „Ruhr Clean Up“ bei der DLRG am Ruhrdeich in Hattingen beteiligt.