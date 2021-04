Mit Fördergeldern vom Land sollen jetzt drei Straßen in Hattingen ausgebessert werden.

Straßen Rund 170.000 Euro vom Land für Straßenbau in Hattingen

Hattingen. Viel Geld bekommt die Stadt Hattingen vom Land NRW für Straßenausbesserungen. Jetzt wird in der Innenstadt und in Oberstüter investiert.

Die Stadt Hattingen bekommt vom Land rund 170.000 Euro an Fördergeldern für Straßensanierungen. Die Förderung bezieht sich auf reine Deckensanierungen von Straßen sowie Rad- und Gehwegen – und das wird auf der Augustastraße in der Innenstadt sowie in Ober­stüter umgesetzt.

„Wir können aus diesem Programm einige Straßenabschnitte ausbessern, die einen schlechten Zustand aufweisen. Der Fördersatz beträgt dabei 85 Prozent“, erklärt Dezernent Jens Hendrix. „So können wir Bereiche, die wir ohnehin im Blick hatten, durch Fördermittel in Angriff nehmen und kommunale Mittel einsparen.“

Gesamtkosten betragen voraussichtlich 199.000 Euro

Von den voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 199.000 Euro werden also 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben vom Land gefördert, der städtische Eigenanteil beträgt nach Angaben der Verwaltung 30.000 Euro. Aktuell bereitet die Stadt das Vergabeverfahren vor. Ziel ist es, die Maßnahme noch dieses Jahr umzusetzen.

Ein Teil der Augustastraße, von der August-Bebel-Straße bis zur Heggerstraße, soll ausgebessert werden. In Oberstüter bekommen die Oberstüterstraße, auf der Höhe von Hausnummer 10, sowie die Passstraße von der Oberstüterstraße bis zur Hausnummer 6 eine neue Asphaltschicht.

