Hattingen/ Ruhrgebiet. Der Bundestag soll Mitte Januar über die Organspende entscheiden. Ruhrbischof Overbeck warnt vor der von Spahn vorgeschlagenen Widerspruchslösung

Ruhrbistum: Bischof wirbt für Verbesserung bei Organspende

Vor der Bundestags-Entscheidung Mitte Januar um eine Neuregelung der Organspende hat sich Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck für deutliche Verbesserungen bei der Organspende und gegen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagene Widerspruchslösung ausgesprochen.

Bischof sieht freie Entscheidung der Spender bedroht

Die Widerspruchslösung stehe dem Freiheitsverständnis entgegen. Zudem drohe durch sie die Kernbedeutung der Organspende als freiwillige Entscheidung des Spenders „grundlegend relativiert zu werden“, schrieb Overbeck jetzt in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten aus den Städten und Kreisen des Ruhrbistums.

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck warnt vor der vorgeschlagenen Widerspruchslösung bei der Organspende. Foto: Andreas Buck

Bei der Organspende handele es sich „um einen Akt der Nächstenliebe und Solidarität“, der hohe Anerkennung verdiene. Dabei stelle die Organspende „als freiwillige Gabe eben keine Selbstverständlichkeit dar“, so der Bischof. Ausdrücklich bezieht sich Overbeck in seinem Schreiben auf die Stellungnahme des Bischöflichen Rats für Gesundheit und Medizinethik, der sich im vergangenen April ebenfalls für einen Ausbau der bestehenden Strukturen und gegen eine Widerspruchslösung ausgesprochen hatte.

Bundestag entscheidet am 16. Januar

Am Donnerstag, 16. Januar, will der Bundestag abschließend über die Neuregelung der Organspende in Deutschland beraten und über verschiedene, fraktionsübergreifende Gesetzesentwürfe abstimmen. Bei der von Bundesgesundheitsminister Spahn und dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach eingebrachten doppelten Widerspruchslösung würde demnach jeder Bürger als potenzieller Organspender gelten, der nicht seinen Widerspruch dagegen erklärt hat.

Die Widerspruchslösung nehme den Menschen aus Overbecks Sicht die Möglichkeit, „ihre Entscheidung bewusst offen zu halten“. Zudem schränke sie „die Bedeutung der persönlichen Bereitschaft zur freien und qualifizierten Auseinandersetzung“ mit dem Thema Organspende ein. Diese Bereitschaft zur Auseinandersetzung zu wecken zu und zu stärken, sei geboten.

Alternative: Zustimmungslösung und Aufklärung

Overbeck sieht in dem alternativen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft („Zustimmungslösung“) „sehr pragmatische Maßnahmen, die das Potenzial haben, die vorhandene große Hilfsbereitschaft der meisten Menschen auch in tatsächliche Organspendebereitschaft umzusetzen, ohne Vertrauen zu verspielen“.

Dieser von einer Gruppe um die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock erarbeitete Vorschlag sieht vor, dass die Bürger künftig über ein Register im Internet die Möglichkeit haben, ihre Entscheidung zur Organspende zu dokumentieren, zu ändern oder zu widerrufen. Zudem sollen Hausärzte Patienten regelmäßig auf dieses Thema ansprechen.