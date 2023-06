Restkartenverkauf für den Ferienspaß in Hattingen startet

Klassiker Abenteuerspielplatz: Auch für die Ferienveranstaltungen Am Zippe in Hattingen können noch Karten ergattert werden.

Hattingen. Ab Montag, 12. Juni, sind Resttickets für die verschiedenen Aktionen des Ferienspaßes in Hattingen erhältlich. Das müssen Familien wissen.

Der Kartenverkauf für den Ferienspaß 2023 befindet sich in der heißen Phase, in wenigen Wochen schon sind Sommerferien. Auch in diesem Jahr stellt das Team der Jugendförderung wieder reguläre Karten und Sozialtickets zur Verfügung. Ab Montag, 12. Juni startet dann der Restkartenverkauf.

„Wir geben unser Bestes, damit keine Familie zu kurz kommt und wir möglichst vielen Kindern ein tolles Ferienprogramm bieten können. Besonders bei den Sozialkarten haben wir aktuell noch viele freie Plätze, bevor diese dann ab dem 12. Juni wieder für alle zum Verkauf stehen“, erklärt Franka Rath vom Ferienspaß.

Ob der Klassiker Am Zippe, Kinder-Yoga, Lasertag, ein Skaterkurs oder das Mädchen-Fußballcamp: Die Bandbreite im Rahmen der Sozialkarten ist noch groß. Auch bei den regulären Karten können noch Plätze ergattert werden. Dazu zählen Outdoor Abenteuer, ein Ausflug in den Kletterpark, Action auf zwei Beinen beim Wasserski oder der Bau eines Drachenboots. „Es lohnt sich also immer noch einen Blick in den Ferienspaß-Kalender zu werfen, denn es gibt noch einige tolle Angebote“, erzählt Franka Rath.

Angebote von Vereinen und Verbänden sind von den ermäßigten Karten ausgeschlossen

Für Familien, die Sozialleistungen nach SGB XII, Bürgergeld, Wohngeldzuschuss, Kinderzuschlag erhalten sowie für Asylbewerberfamilien besteht wie jedes Jahr die Möglichkeit, vergünstigte beziehungsweise kostenlose Karten für den Ferienspaß zu erwerben.

Angebote von Vereinen und Verbänden sind von den ermäßigten Karten ausgeschlossen. Die Anmeldungen nimmt das Team der Jugendförderung vor Ort in der Bahnhofstraße montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 14 Uhr telefonisch entgegen: 02324-204-385-1.

Wer noch einen Platz beim Ferienspaß ergattern möchte, kann unter https://ferienspass.hattingen.de/ nachsehen, für welche Aktivitäten noch Plätze verfügbar sind.

