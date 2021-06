Am Rathaus der Stadt Hattingen weht die Regenbogenflagge - ein sichtbares Zeichen gegen Homophobie und Diskriminierung.

Regenbogenflagge Regenbogenflagge weht am Rathaus der Stadt Hattingen

Hattingen. Die Stadt Hattingen positioniert sich gegen Homophobie und Diskriminierung. Am Rathaus weht die Regenbogenflagge. Was Dirk Glaser dazu sagt.

Die Stadt Hattingen hat am Mittwoch ein Zeichen für Solidarität und gegen Diskriminierung gesetzt – an der Fassade des Rathauses am Rathausplatz weht die Regenbogenflagge.

Anlässlich des Fußballspiels Deutschland gegen Ungarn am Abend positioniert sich die Stadt damit gegen Homophobie und Diskriminierung. Seit dem Vormittag weht vom Balkon des Rathauses die Regenbogenflagge, teilt das Pressebüro der Verwaltung mit.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

„Offenheit und ein friedliches Miteinander sind mir als Bürgermeister besonders wichtig, dafür stehen auch wir in Hattingen ein. Wir möchten ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Freiheit zur sexuellen Selbstbestimmung setzen“, betont Bürgermeister Dirk Glaser.

+++ Aktuelle Nachrichten über die Corona-Lage in Hattingen lesen Sie in unserem Newsblog +++

Die Flaggen-Aktion ist am Mittwoch in vielen deutschen Städten umgesetzt worden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen