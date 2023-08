Regen & Wind in Hattingen: Mehrere Bäume stürzen auf Straßen

Hattingen. Regen und Sturmböen ließen in Hattingen gleich mehrere Bäume umstürzen. Die Feuerwehr war mehrfach im Einsatz, um Straßen freizuräumen.

Vom Regen aufgeweichter Boden und Sturmböen bescherten der Feuerwehr in Hattingen am Donnerstagmorgen mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume.

Vier Mal musste die Feuerwehr am Donnerstagmorgen ausrücken, um Bäume von Straßen zu entfernen. Mit der Kettensäge rückten sie an der Kohlenstraße, im Wodantal, an der Schulenbergstraße und an der Straße An der Hunsebeck an.

Verletzt wurde zum Glück niemand, teilt die Feuerwehr mit. Die Einsätze konnten schnell abgearbeitet werden. Es kam zu keinen längeren Sperrungen.

In den kommenden Tagen soll sich der Wind wieder etwas legen. Aber es bleibt nass. Am Freitag muss ab Nachmittag mit Gewittern gerechnet werden. Nur vereinzelt könnte sich auch die Sonne zeigen. Und auch das Wochenende droht ins Wasser zu fallen – bei Regenwahrscheinlichkeiten um die 90 Prozent.

