Raubversuche in Hattingen: Täter schlägt Männern ins Gesicht

Hattingen. Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Hattingen zwei Männern unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei schließt Zusammenhang nicht aus.

Zwei versuchte Raubdelikte binnen weniger Minuten nahe und in der Südstadt: Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Das ist passiert: Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr bemerkte ein Hattinger (36), der auf dem Gehweg der Bredenscheider Straße unterwegs war, wie ein Mann schnell hinter ihm herging. Als sich der Hattinger daraufhin umdrehte, schlug der Täter ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht, zog ein Messer aus der Tasche und forderte in diesem Zusammenhang die Herausgabe von Bargeld. Ein Autofahrer sah die Situation und hielt an. Der Täter floh daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung.

>>> Lesen Sie auch:

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Nur wenige Minuten später kam es an der Raabestraße zu einem weiteren Vorfall: Auch hier schlug ein Mann einem Hattinger (52) ins Gesicht und forderte Bargeld. Der Geschädigte schaffte es, sich zu befreien und flüchtete. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Hattinger Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibungen

Bei der ersten Tat wird der männliche Täter wie folgt beschrieben: schwarze Kappe, graue Jacke, schwarze Jogginghose, 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild. Bei der zweiten Tat wird der männliche Täter wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Figur.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

„Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zueinander, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter der Rufnummer 02324 9166-6000.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen