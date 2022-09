Radfahrer setzen in Hattingen ein Zeichen für Klimaschutz

Hattingen. Die Hattinger Initiative „Rettet die Bäume“ hat die globalen Ziele der Naturschützer am Klimastreiktag unterstützt. Dafür stieg sie aufs Rad.

Am globalen Klimastreiktag der Aktion „Fridays for Future“ hat auch die Hattinger Bürgerinitiative „Rettet die Bäume“ ein Zeichen gesetzt: Mit einer Fahrrad-Demo schloss sich die Initiative am Freitag den Forderungen an, die dringend notwendigen Umsetzungen für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels und die damit verbundenen Taten einzufordern.

Nach dem Start um 16 Uhr am Rathaus führte die Route rund um den „Stadtring“. Beate Heinicke war mit einer selbst gefertigten Hinweistafel auf dem Gepäckträger bei der Fahrraddemo unterwegs.

