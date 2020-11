Projekt „Art_EN“: 27 Schaufenster in Hattingen zeigen Kunst

Hattingen. Das kreisübergreifende Kunstprojekt „Art_EN“ verbindet Kultur und Wirtschaft. 27 Geschäfte in Hattingen zeigen Kunst in ihren Schaufenstern.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Bedrückendes. Sie setzt auch Kreativität frei. Wie das Projekt „Art_EN“, das Wirtschaft und Kultur miteinander verbindet. „Zum ersten Mal machen alle neun Kreisstädte gemeinsam mit“, freut sich Nicole Nitschke von Hattingen Marketing. In Welper und dem St. Georgesviertel gibt es in Einzelhandelsgeschäften Kunst zu sehen und zu kaufen.

Die Resonanz war groß, als im September die Idee aufkam, in der Vorweihnachtszeit zwei Wochen lang eine Schaufensterausstellung zu machen. „Die Geschäftsleute waren begeistert“, schildert Nicole Nitschke. Ziel ist es, die Bürger weg vom online-Einkauf und hinein in die Geschäfte zu locken. „Shoppt lokal! Kauft Kunst! Online kann ja jeder!“, ist der Appell an die Bevölkerung.

Geschäfte in Welper und dem St. Georgsviertel beteiligt

So macht das Einkaufen in Coronazeiten mehr Spaß. Zehn Geschäftsleute im St. Georgsviertel machen bei der Aktion mit und 17 in Welper. Insgesamt haben 27 Künstlerinnen und Künstler meistens Bilder, aber auch drei Skulpturen in Welper in Geschäften ausgestellt, die man ansehen, aber auch kaufen kann. Auf diese Weise kann man den Einzelhandel, aber auch die Kunst stärken.

Bei der Aktion hat die EN-Agentur die Fäden in der Hand. Sie war von einem Künstler angesprochen worden, der die Idee hatte und die Resonanz war überwältigend. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. Dezember in allen neun Kreisstädten. Die Exponate sind beschriftet mit den Kontaktdaten der Künstler. So vielfältig wie die kreativen Menschen sind, so unterschiedlich und spannend sind auch ihre Werke.

Bilder und Skulpturen zwischen 50 und 2100 Euro

Im Fenster von Moden Morek in Welper sind Werke von Dagmar Hahne zu sehen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Viele Namen sind auch weit über Hattingen hinaus längst bekannt und stehen für hervorragende Kunst. Es gibt Werke von Scarlett Neumann, Erika C. Koch, Igor Gellert und vielen anderen. Zu sehen bekommt man zum Beispiel Federn in einer Glasvitrine. Kunst mit Acryl, experimentelle Prägedrucke, Skulpturen aus Stein und Keramik, Öl auf Leinwand, Bronze und Mischtechnik.

Auch ein „Blick ins Universum“ ist dem Zuschauer vergönnt, es gibt Landschaftsimpressionen, den „Tanz der Kraniche“, die „Kleine Wolke III“ oder die „Torte“ - natürlich passend in der Confiserie Harmonie im St. Georgs-Viertel. Auch die Preise sind so unterschiedlich wie die Werke und die Künstler. Die Spanne geht von 50 Euro bis 2100 Euro.

In Welper sind die Werke in den Geschäften auf der Thingstraße und Im Welperfeld zu sehen. Im St. Georgsviertel wird man im Steinhagen, in der Große Weilstraße und in der St. Georgs-Straße fündig. Die meisten Bilder werden auf einer Staffelei präsentiert, andere Kunst hängt an der Wand oder auf Anlehnstützen.

Die Bitte von Hattingen Marketing geht an die Bevölkerung, aus dieser schwierigen Zeit das Beste zu machen und Solidarität mit dem Einzelhandel und der Kunst zu zeigen. Ein Flyer zu der Aktion liegt in den Geschäften aus.