Postbank zieht sich aus Niedersprockhövel zurück

Ein jahrelanges Ärgernis nähert sich einem ebenso ärgerlichen Ende: Die Postbank zieht sich Mitte November mit ihrer Filiale in Niedersprockhövel zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, öffnet die Einrichtung an der Hauptstraße 72 letztmalig am Donnerstag, 19. November, von 8.30 bis 12 Uhr.

Udo Seider besorgt die gelben Postdienste

Für die Kunden der Postbank bedeutet das einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post können jedoch bei der mittlerweile am Ort etablierten Alternative in der Partnerfiliale der Deutschen Post in der Hauptstraße 69 in Anspruch genommen werden. Hier hat Udo Seider in seinem Trödelladen alles im Angebot, was Kunden im Bereich des Services rund um Post- und Paketdienstleistungen benötigen.

Postbankkunden müssen nach Hattingen

Ihre Kunden informiert die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbankkunden entgeltfrei Bargeld abheben können. Die nächste Möglichkeit zur kostenfreien Bargeldversorgung befindet sich in der Filiale der Postbank in der Moltkestraße 6 in Hattingen sowie in der Shelltankstelle an der Mittelstraße 84 in Haßlinghausen.

Cashback-Verfahren wird empfohlen

In der Filiale der Postbank in Hattingen werden auch beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite angeboten, versichert das Postbankunternehmen. Auf Wunsch will die Postbank Finanzberatung auch für zu Hause anbieten. Der Konzern empfiehlt seinen Kunden darüber hinaus, über das so genannte Cashback-Verfahren in Supermärkten bei bargeldlosem Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen zu lassen. Diesen Service finden Kunden in Sprockhövel unter anderem in den Filialen von Penny, Bochumer Straße 6, oder Rewe, Hauptstraße 85.