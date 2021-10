Die Polizei hat zwei der drei Tatverdächtigen in Hattingen vorläufig festgenommen.

Polizei Polizeieinsatz in Hattingen: Falschen Goldschmuck verkauft

Hattingen. Nachdem er 880 Euro für Goldschmuck bezahlt hat, stellte ein Juwelier in Hattingen fest, dass es sich gar nicht um echte Ware handelte.

Die Polizei meldet einen Trick­betrug mit unechtem Goldschmuck in der Fußgängerzone Hattingens.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Das ist passiert: Einem 55 Jahre alten Inhaber eines Juweliergeschäft in der City wurde am vergangenen Montag in seinen Räumlichkeiten eine Goldkette sowie ein Armband zum Kauf angeboten.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Nachdem er dem Ankauf zugestimmt und die Ware im Wert von 880 Euro in bar ausbezahlt hatte, stellte er allerdings fest, dass es sich dabei gar nicht um echt goldenen Schmuck handelte, berichtet die Polizei.

Sohn findet die Tatverdächtigen

Sein Sohn, der auch ein solches Geschäft hat und zuvor ebenfalls von unbekannten Personen wegen des Schmuckankaufs in seinem Laden angefragt wurde, suchte daraufhin nach den Tatverdächtigen in der näheren Umgebung.

Er hatte Erfolg und fand sie. Daraufhin informierte die Polizei – doch trotz seiner Aufforderung, dass sie auf das Eintreffen der Beamten warten sollten, flüchteten die drei Personen zu Fuß.

Bei der anschließenden Fahndung wurden zwei der drei Tatverdächtigen gestellt und vorläufig festgenommen. Das Bargeld in Höhe von 880 Euro wurde bei der Durchsuchung einer der Tatverdächtigen sichergestellt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen