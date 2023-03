Polizei sucht Zeugen: Einbrecher auf Tour in Kleingärten

Die Kleingartenanlage am Salzweg in Hattingen war das Ziel von Einbrechern.

Hattingen. Einbrecher waren auf Tour in Kleingärten in Hattingen. Am Salzweg wurden mindestens sechs Gartenhütten aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ärgerliche Überraschung für die Kleingärtner am Salzweg: Zwischen Dienstag und Mittwoch, 28.2, bis 1.3., wurden sechs Gartenlauben aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden überwiegend Werkzeuge und Gartenmaschinen gestohlen, teilt die Polizei mit. Sie sucht nach Zeugen.

Betroffen ist unter anderem Thomas Reinhardt, stellvertretender Vorsitzender des Kleingärtnervereins. „Gestohlen wurde ein Trennschleifer und eine Kiste Schrauben, also nichts großes“, sagt er. „Aber die Einbrecher haben mehr kaputt gemacht als alles andere.“ Einige Betroffene werden vermutlich die kompletten Türen ihrer Gartenhütten ersetzen müssen. „Dabei haben die meisten gar nichts von Wert dort“, weiß Reinhardt.

Bereits in der Silvesternacht hatten Unbekannte den Eierautomat am Salzweg aufgebrochen und erfolglos versucht, ins Vereinsheim zu gelangen. Einbrüche gebe es immer mal wieder. Die letzte Serie sei aber schon länger her. 2015 hatten Diebe zwei Mal in zwei Wochen am Salzweg zugeschlagen.

Gartenlauben seien wie Keller für Einbrecher attraktive Ziele, weil sie direkt nebeneinander liegen und häufig niemand da ist, erklärt Polizeisprecherin Sonja Wever.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise unter 02324 91666000.

