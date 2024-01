Polizei, Parcours mit Ranzen: Das ist Hattingens Ranzenparty

Hattingen Es ist die Veranstaltung vor dem Schulstart in Hattingen: die Ranzenparty 2024. Event für Kinder, Infos für die Eltern - was es alles geben wird.

Für einen Schulranzen können Eltern viel Geld bezahlen. Da will die Wahl gut überlegt sein - gefallen muss er, aber auch praktisch und für das Kind gut zu tragen sein. Den Überblick verschafft auch in diesem Jahr erneut die Ranzenparty.

Der Treffpunkt für alle, die einen neuen Schulranzen brauchen, ist am Samstag, 17. Februar 2024 die Gebläsehalle auf der Henrichshütte in Hattingen. Von 10 bis 14 Uhr kann man sich dann bei dieser besonderen „Party“, die die Sparkasse präsentiert, an der Werksstraße 31-33 informieren und mit den Kindern ein geeignetes Modell finden.

Soll es ein knallrotes Feuerwehrauto sein? Oder das Einhorn mit den Glitzersternen? Viele verschiedene Ranzen mit den unterschiedlichsten Motiven stehen zur Auswahl. Die Firma Storchmann steht Eltern und Kindern mit Beratung, einer großen Auswahl an Schulranzen und Erfahrung zur Seite. Ob der Wunschranzen passt, wird durch den Ranzen-TÜV von OrthoMobile geprüft. Ein kleiner Hindernis-Parcours zeigt schnell, ob die Form und die Größe zum Körper des Kindes passen.

Die Kreis-Verkehrswacht Ennepe-Ruhr e.V. bietet neben Informationen zum Thema „sicherer Schulweg“ auch weitere Informationen zum Thema Verkehr, sowie einen Seh- und Reaktionstest an. Die Polizei stellt ihr Dunkelzelt unter dem Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ auf. Sorgfältig abgeschirmt vom Sonnenlicht ist in dem Zelt die Signal-Wirkung von Reflektoren deutlich zu sehen. Warnwesten und Reflektoren leuchten im Schein einer Taschenlampe und geben einen Eindruck davon, wie mit einfachen Mitteln ein großes Plus an Sicherheit erreicht werden kann.

Die Stadtbibliothek Hattingen stellt hr „Erstleseangebot“ vor. Zudem können Eltern und Kinder mehr über die neuesten digitalen Möglichkeiten erfahren, die den Spaß am Lernen fördern.

Bei der DLRG Hattingen-Blankenstein werden die Kinder geschminkt und können eigene Armbänder und Ketten basteln. Das LWL-Museum erstellt gemeinsam mit den Kindern individuelle Buttons. Am Sparkassen-Stand gibt es Dosenwerfen, ein Geschenk zum Schulstart, viele Infomaterialien zum 1. Schuljahr und ein Comic-Heft.

