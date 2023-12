Das ging schief: Zwei Bier-Diebe in Hattingen wurden auf frischer Tat erwischt.

Einbruch Polizei nimmt in Hattingen zwei „Bier-Angler“ fest

Hattingen. So einen Einbruch erlebt man nicht alle Tage. Die nächtliche Beute: Bierflaschen. Doch davon hatten die Diebe in Hattingen nichts mehr.

Na Prost: Einen kuriosen Einbruch meldet die Polizei am Samstag in Hattingen. Mitten in der Nacht, gegen 2.10 Uhr, fischten drei tatverdächtige Männer aus einem Getränkelager mittels selbst gebastelter Werkzeuge Bierflaschen heraus.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Lesen Sie auch:

Dabei wurden die Männer erwischt: Noch bevor die Täter das Bier trinken konnten, wurden sie noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Beteiligt waren ein 32 Jähriger und 47 Jahre alter Täter, meldet die Polizei.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen