Die Polizei sucht Zeugen eines Schaf-Diebstahls in Hattingen.

Diebstahl Polizei meldet gestohlenes Schafspärchen in Hattingen

Hattingen. In der Nacht zum Samstag wurde in ein Hattingen ein Schafspärchen gestohlen. Vor Ort hat die Polizei auch Blutspuren gefunden.

In der Nacht zu Samstag sind unbekannte in einen Schafstall am Salzweg eingebrochen und haben ein Schafspärchen mitgenommen.

Wie die Polizei am Montag berichtet, wurden im Stall Blutflecken festgestellt. Augenscheinlich wurden die Tiere über die Weide gezogen und an einem Feldweg vermutlich auf ein Fahrzeug geladen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Die Kreispolizei sucht deshalb Zeugen, denen in der betreffenden Nacht verdächtige Umstände aufgefallen sind. Hinweise können unter der Rufnummer 02324/9166-6000 bei der Polizei in Hattingen abgegeben werden.

