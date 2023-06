Polizei in Hattingen: Drei Verletzte bei zwei Unfällen

Hattingen. Drei Menschen haben sich bei zwei Unfällen in Hattingen verletzt. Nach einem Zusammenstoß von zwei Pkw musste die Polizei eine Straße sperren.

Wegen des Unfalls auf der Burgaltendorfer Straße am Freitag musste sogar die Straße gesperrt werden. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein Dortmunder (24) mit seinem Auto die Straße in Fahrtrichtung Essen. Im Einmündungsbereich der Essener Straße wollte er nach links abbiegen und übersah den Pkw eines Hattingers (53).

Beim Zusammenstoß´der Wagen verletzten sich der Hattinger und seine 17-jährige Beifahrerin leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 8000 Euro.

Ein Verletzter und ein Sachschaden von 7000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 15.15 Uhr, wie die Polizei jetzt meldet. Ein Hattinger (24) fuhr auf der Bochumer Straße. In Höhe der Kreuzung Ruhrstraße übersah er die Rotlicht zeigende Ampel und fuhr auf den Pkw eines 62-jährigen Sprockhövelers auf – und schob dessen Wagen in das Auto eines 68-jährigen Hattingers. Im mittleren Pkw des Sprockhövelers wurde die 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

