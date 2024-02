Polizei Hattingen: Einbrecher schlagen Fenster ein

Hattingen. Unbekannte sind in eine Wohnung in Hattingen-Welper eingestiegen und haben sie durchsucht. Sie sind mit Beute geflohen, meldet die Polizei.

Einen Wohnungseinbruch in Welper meldet die Polizei Hattingen.

Bislang unbekannte Täter hebelten laut Behörde am Freitag (16.2.) zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße auf und gelangten so in die Wohnung.

Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung vermutlich nach Wertgegenständen, entwendeten Bargeld und Schmuck, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten.

