Planspiel Börse: Team aus Hattingen ist deutschlandweit top

Hattingen. Zum 39. Mal fand jetzt das Planspiel Börse statt. Zwei Schülerinnen des Berufskollegs Hattingen schafften es bundesweit auf Rang drei. Ihr Weg.

39 Mal bereits fand das Planspiel Börse statt, so erfolgreich wie in diesem Jahr war ein Team aus Hattingen bei dem Online-Wettbewerb der Sparkassen indes noch nie: Sandra Fabian (29) und Hale Gencer (25) vom Berufskolleg Hattingen haben es deutschlandweit tatsächlich in die Top 3 geschafft. Mit Glück; und Frauenpower.

Null Börsenerfahrung

„Null Börsenerfahrung“ hätten sie gehabt, als sie sich Ende vergangenen Jahres für das Planspiel Börse anmeldeten, sagen Sandra Fabian und Hale Gencer. Bei diesem virtuellen Lernspiel erhalten alle Teilnehmenden ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Und nachdem ihnen ihr Lehrer Torben Notbohm Spiel und Regeln vorgestellt hatte, hätten sie beide gedacht: „Da machen wir mal mit, wir haben ja nichts zu verlieren.“

Im Gegenteil. Gleich beim Start am ersten Tag, an dem die beiden jungen Frauen virtuell Aktien von insgesamt drei Unternehmen erwarben, erhöhten Sandra Fabian und Hale Gencer ihr Startkapital von 50.000 Euro auf über 60.000 Euro.

„Riesenglück gehabt“

„Wir haben einfach Riesenglück gehabt“, sagt Sandra Fabian. Insbesondere Aktien des Unternehmens Hannon Armstrong waren es dabei, die die zwei auf die Erfolgsspur brachten. Das US-Unternehmen mit Sitz in Annapolis, Maryland, ist das erste börsennotierte aus den Staaten, das sich ausschließlich auf Investitionen in Klimalösungen konzentriert und Kapital für führende Unternehmen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und andere nachhaltige Infrastrukturmärkte bereitstellt.

Das Siegerteam aus Hattingen sagt, es habe dieses Unternehmen gar nicht gekannt, es aber aufgrund des Nachhaltigkeitswertes für die Erstaktien ausgewählt. In der Folge setzte das Duo dann zumeist auf bekanntere Namen: Apple, Adidas, Nike, in der Vorweihnachtszeit unter anderem auch auf Amazon. Womit Sandra Fabian und Hale Gencer erneut goldrichtig lagen. Was nach Ansicht des Teams „STW Hamm1“ – in Hommage an die Stadtwerke Hamm, bei denen die beiden Frauen derzeit ihre Ausbildungen zu Busfahrerinnen absolvieren – das Erfolgsgeheimnis ist für Erfolge an der Börse? „Man muss im Team zusammenarbeiten“, antworten beide unisono. „Das minimiert das Risiko.“

Startkapital auf 54.154,38 Euro erhöht

Am Ende der insgesamt 17 Wochen als imaginäre Börsianerinnen hatten die zwei Schülerinnen des Berufskollegs ihr Startkapital so noch immer auf 54.154,38 Euro erhöht – Platz eins in Westfalen-Lippe, Platz drei deutschlandweit. Und auch in der Kategorie Nachhaltigkeit belegten sie eine Spitzenplatzierung. Insgesamt erteilten sie über 310 Kauf- und Verkaufsaufträge.

Die weiteren Gewinner – und die Preise An der 39. Spielrunde des Planspiels Börse der Sparkassen beteiligten sich in Hattingen 131 Teilnehmer in 50 Teams. Hinter dem Team „STWHamm1“ belegten die Teams „die_skoten“ und „Schicht im Schacht“ (beide Gesamtschule Hattingen) in der Depotwertung die Plätze zwei und drei. Auf die weiteren Plätze der Nachhaltigkeitsbewertung kamen die Teams vom Berufskolleg Hattingen: „Lustige Lurche“, „scriccos“ und „Omnibus Hugo“. Die erfolgreichsten Teams der Spielrunde wurden mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 1.850 Euro belohnt. Zudem erhält das Berufskolleg einen Schulpreis in Höhe von 3.000 Euro – erstmalig in Form einer finanziellen Unterstützung für ein Bildungsprojekt vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband.

Aufgrund ihres großen Erfolgs wurden Sandra Fabian und Hale Gencer nun zur Online-Siegerehrung des Verbandes und zur bundesweiten Siegergala nach Frankfurt im Mai eingeladen. Dort werden sie den Handelssaal der Frankfurter Börse, den Trianon Tower der Deka Bank und auch das Geldmuseum der Bundesbank besichtigen.

Interesse an gut aufbereiteten Finanzthemen groß

Torsten Grabinski von der Sparkasse Hattingen, die das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung alljährlich veranstaltet, ist vom Team STW Hamm1, aber auch den Ergebnissen der übrigen Siegerteams begeistert: „Wir waren hocherfreut, dass auch im zweiten Pandemiejahr so viele Teilnehmende in dieser Spielrunde mitgemacht haben. Dies zeigt, dass das Interesse an gut aufbereiteten Finanzthemen groß ist. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung der jungen Generation in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen können.“

Sandra Fabian und Hale Gencer übrigens haben für sich eine solche Finanzentscheidung dabei längst gefällt: An der realen Börse wollen sie trotz ihres Erfolgs nicht aktiv werden. „Uns ist das zu spekulativ“, sagen sie. Und fügen hinzu: „An der Börse spekulieren würden wir nur mit Geld, dass wir wirklich über haben.“