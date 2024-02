Trickbetrüger melden sich zumeist telefonisch – auch in Hattingen, Sprockhövel und dem gesamten EN-Kreis.

Trickbetrug Pflege-Fake im EN-Kreis: Betrüger kommen auch an die Tür

Hattingen/Sprockhövel/EN-Kreis Warnung vor neuer Betrugsmasche in Hattingen, Sprockhövel und dem EN-Kreis: Fake-Anrufer geben sich als Mitarbeitende im Gesundheitswesen aus.

Eindringliche Warnung: Nachdem die Polizei bereits im vergangenen Monat auf Vorfälle hingewiesen hat, meldet jetzt auch der EN-Kreis betrügerische Anrufen von angeblichen Pflegeberatungen.

Angehörige von Pflegebedürftigen haben sich vermehrt bei den Pflegeberatungsstellen des Ennepe-Ruhr-Kreises gemeldet und über „Fake-Anrufe“ berichtet, so der Kreis. Dabei gaben sich Betrüger als Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen, Krankenkassen sowie den Pflegeberatungsstellen des Kreises aus. In den Gesprächen versuchten die Betrüger, Informationen über den Pflegegrad der Personen herauszufinden und Termine an den Privatadressen auszumachen.

In einem Fall haben sich Betrüger an der Haustüre einer pflegebedürftigen Person als Mitarbeiter von Gesundheitsdienstleistern ausgaben. Sie verschafften sich so Zutritt zur Wohnung und haben Geld gestohlen.

Gemeinsam mit der Polizei warnt nun auch die Kreisverwaltung davor, niemandem Auskünfte über Pflegegrade oder Pflegebedürftigkeit am Telefon zu geben oder jemanden in die Wohnung zu lassen, der sich als Mitarbeiter einer Pflegeversicherung, Pflegeberatung oder Krankenkasse vorstellt. Zuvor sollte immer Rücksprache mit der eigenen Krankenkasse oder der Pflegeberatung der Städte vor Ort genommen werden.

Für Rückfragen oder Erfahrungen mit verdächtigen Anrufen kann sich jederzeit bei der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis gemeldet werden.

