Pegel steigen: Wie wird das Weihnachtswetter in Hattingen?

Hattingen Ergiebiger Regen lässt die Pegel steigen. Auch für die Weihnachtstage sind die Aussichten nicht rosig. Rinder in Hattingen müssen von der Weide.

Es ist mittlerweile ja längst ein gewohntes Bild: Weihnachten wird nass. Weihnachten fügt sich nahtlos in eine besonders regenreiches Jahr ein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete, es habe in diesem Jahr so viel Regen gegeben, wie nie zuvor. 2023 sei in NRW das feuchteste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Für Weihnachten stellt der DWD ungemütliches Wetter mit ergiebigen Regenfällen in Aussicht.

Die Wetterexperten sagen Niederschlagsmengen voraus, die sich im Bergland bis Heiligabend auf 80 bis 110 Liter pro Quadratmeter, im Flachland auf 30 bis 70 Liter pro Quadratmeter summieren können. Wer auf eine Winterlandschaft hofft, wird enttäuscht: Allenfalls in den Hochlagen des Sauerlands fällt vorübergehend auch etwas Schnee, der allerdings aufgrund der relativ hohen Temperaturen nicht liegenbleiben dürfte.

Der Ruhrverband hat den Stauinhalt seiner Talsperren bereits um einige Millionen Kubikmeter verringert und so den bereits vorhandenen Freiraum zur Minderung etwaiger Hochwasserspitzen erhöht. Der Füllstand des Talsperrensystems lag zum Ende der Woche bei 82,2 Prozent.

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Einzugsgebiete der Ruhrverbandstalsperren weniger als ein Viertel (23 Prozent) des gesamten Ruhreinzugsgebietes ausmachen und nur Niederschläge, die innerhalb dieser Talsperreneinzugsgebiete zum Abfluss kommen, in den Talsperren zurückgehalten werden können. Talsperren können Hochwasser daher nur mindern, aber nicht verhindern.

Auch die Ruhr führt heute bereits Hochwasser. Der Pegel in Hattingen liegt am Freitagmittag bei 5,18 Metern - ein deutlicher Anstieg um mehr als einen Meter seit Donnerstagmittag. Der Leinpfad ist vielfach überspült. Alfred Schulte-Stade hat seine Rinder, die an der Ruhr weiden, bereits vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht.

Ständig aktualisierte Informationen zur Hochwassersituation gibt es im Hochwasserportal des Landes NRW, in der App „Meine Pegel“ des länderübergreifenden Hochwasserportals sowie auf den Seiten des Ruhrverbands und seiner Talsperrenleitzentrale www.tlz-ruhr.de.

Die Temperaturen sollen in Hattingen an den Weihnachtstagen übrigens zwischen 8 und 12 Grad Celsius liegen.

