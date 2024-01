Osterfeuer in Hattingen: Jetzt steht die Anmeldefrist für 2024 fest.

Brauchtum Osterfeuer sind in Hattingen nur mit Genehmigung möglich

Hattingen Es waren einmal 553 Osterfeuer in Hattingen – damit es nicht mehr so viele werden, sind sie nur nach Anmeldung möglich. Nun steht die Frist fest.

Weihnachten ist abgehakt, jetzt rückt das Osterfest ins Blickfeld: Die Stadt stellt klar, dass wieder alle Osterfeuer vorab genehmigt werden müssen. Die Frist endet am 17. Februar.

Hattingen galt lange Jahre als die Stadt der Osterfeuer. Im Jahr 2007 beispielsweise loderten gleich 553 Feuer in der Stadt, auch in den Folgejahren waren es oft mehr als 400. Diese Zahl sollte eingedämmt werden, in der Corona-Pandemie waren sie sowieso nicht erlaubt.

Seit dem vergangenen Jahr darf nun wieder angefeuert werden – mit Antrag und Genehmigung! Die Stadt erklärt: „Bei den Osterfeuern muss es sich um gewachsene traditionelle Veranstaltungen handeln, die von Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Vereinen ausgerichtet werden und im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich sind. Außerdem dürfen die Osterfeuer nur an Karsamstag und Ostersonntag zwischen 18 und 24 Uhr abgebrannt werden.“

Die Anmeldung muss bis Samstag, 17. Februar, schriftlich unter Verwendung des Formulars „Antrag auf Genehmigung eines Brauchtums-/Osterfeuers“ bei der Stadt eingegangen sein. Das Formular liegt im Bürgerbüro, Bahnhofstraße 48, sowie im Rathaus aus und steht auf der Homepage der Stadt als PDF zur Verfügung. Der Anzeige sollte möglichst ein Lageplan beigefügt sein, in dem der Abbrennplatz farblich eingezeichnet ist. Vereine müssen zusätzlich einen Auszug aus dem Vereinsregister beifügen.

