Oli P. gibt bald Autogramme im Reschop Carré in Hattingen

Hattingen. Oliver Petszokat kommt nach Hattingen. Der unter dem Namen Oli P. in den 90ern bekannt gewordene Sänger wirbt für sein Album „Hey Freiheit“.

Oli P. kommt nach Hattingen. Der 90er-Jahre-Star, der erst als Seifenopern-Schauspieler unter anderem bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt wurde und dann mit seiner Version von Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ einen Hit landete, wirbt für sein neues Album.

„Hey Freiheit“ heißt das Album des inzwischen 44-Jährigen, das ab dem 21. Juli zu kaufen ist. Auf seiner Promo-Tour zum Album macht Oli Petszokat in verschiedenen Elektronikmärkten Station.

Am Dienstag, 25. Juli, ist er zu Besuch in Hattingen. Im Saturn-Markt im Reschop Carré gibt er dann ab 16 Uhr Autogramme. Am Tag zuvor ist er in Bochum (16 Uhr Saturn Kortumstraße), danach in Essen (13 Uhr Limbecker Platz).

Im März hatte im Hattinger Saturn auch Reality- und Musiksternchen Estefania Wollny mit einer Autogrammstunde für ihr Album geworben.

