Die Coronazahlen steigen weiter. Innerhalb eines Tages klettert die Zahl der an Corona Infizierten In Sprockhövel von 39 auf 49. Der Inzidenzwert im Ennepe-Ruhr-Kreis liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis bei 160,13 (Vortag 152,72).

Drei Personen in Sprockhövel bislang gestorben

Aktuell ist ein weiterer Bürger im Kreisgebiet an oder mit Corona gestorben: Ein 88-Jähriger aus Witten erlag der Pandemie im Krankenhaus, insgesamt sind damit 41 Menschen aus dem Kreisgebiet tot, darunter drei Personen aus Sprockhövel.

Entwarnung für zwei Kitas

Bei den Kitas im Kreis gibt es für zwei Einrichtungen Entwarnung: In der Kita Zwergenland in Breckerfeld und in der Kita Spiel- und Kinderhaus in Witten sind keine Einschränkungen nötig, weil sich die positiv getesteten Personen im infektionsrelevanten Zeitraum nicht in den Kitas aufgehalten haben. Auf der Liste bleiben: Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus, Kita Fuchsbau, Kita St. Baptist Morgenland und AWO Kita Oberbauer (alle Ennepetal), AWO-Kita Schultenstraße, Evangelische Kita Bunte Arche, St. Engelbert, Evangelische Kita Haufe, Evangelisches Familienzentrum Vogelnest und AWO Kita Körnerstraße (alle Gevelsberg), Kita Poststraße, Kita St. Georg (beide Hattingen), Kita Zamenhofweg (Schwelm), Evangelische Kita Herzkamp und Kita Schee (beide Sprockhövel), Familienzentrum im Diakoniewerk Matthias-Claudius-Haus, AWO Kita Schellingstraße, AWO Kita Crengeldanz, Kita Vormholz und AWO Kita Heven (alle Witten).