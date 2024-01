In Hattingen müssen bald wieder Gefahrenbäume gefällt werden. Hier ein Archivfoto aus Haßlinghausen.

Natur Nierenhofer Straße: Stadt Hattingen kündigt Baumfällungen an

Hattingen Weil die Stadt Hattingen etliche Gefahrenbäume fällen muss, wird die Nierenhofer Straße an den kommenden Wochenenden zum Teil komplett gesperrt.

An zwei Wochenenden kommt es an der Nierenhofer Straße (L924) bald zu einer Vollsperrung: Grund dafür sind notwendige Baumfällarbeiten.

Am 13. und 14. Januar sowie am 20. und 21. Januar werden Gefahrenbäume aus dem Hang zwischen der Nierenhofer Straße und Isenbergstraße (L925) am Rande der Südstadt entfernt.

„Diese Maßnahme kann nur mit großem Gerät und in Verbindung mit der Vollsperrung im Bereich der Kaffeemühle zwischen Hausnummer 48 und 80 beziehungsweise Kreisverkehr in Nierenhof erfolgen. Deswegen müssen wir die Straße sperren, das erfolgt aber bewusst an zwei Wochenenden, da die Straße eine wichtige Verkehrsanbindung für den Pendlerverkehr Richtung Essen darstellt“, sagt Gerald Tarrach von der Abteilung Stadtverkehr.

Die Umleitung erfolgt großräumig über die Straßen Wodantal, Elfringhauser Straße und Bredenscheider Straße. Der Linienverkehr wird ebenfalls über genannte Straßen umgeleitet. Die betroffenen Haltestellen zwischen Nierenhof und Hattinger Busbahnhof können nicht bedient werden. Eine Fahrgastinformation wird ausgehängt. „Im Bereich der Isenbergstraße kann es in Ausnahmefällen auch kurzzeitig zu Wartezeiten kommen. Wir bitten um Verständnis“, so Gerald Tarrach.

