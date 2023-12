Hattingen An der Großen Weilstraße gibt es Karpfen und Co. Was das Geschäft bietet und kurz nach der Eröffnung schon für die Zukunft plant.

Ein riesiger Karpfen liegt auf Eis: Das Fisch-Haus in Hattingen an der Großen Weilstraße 25-27 hat eröffnet. Und bietet mehr als frischen Fisch.

„Ich habe immer im Einzelhandel gearbeitet. Mit einer Freundin bin ich durch Hattingen gebummelt, die Stadt gefiel mir“, sagt Bahra Gayane, die hinter den beiden Frischetheken mit Fisch steht. Sie überlegte, was in Hattingen fehlt und kam auf die Idee, Fisch anzubieten. Bei einem Bummel mit einem befreundeten Gastronomen in Hattingen stieß sie auf das leer stehende Ladenlokal.

Fisch-Haus: Neues Geschäft in Hattingen bietet alles rund um den Fisch

Und so liegt nun Lachs- neben Kabeljaufilet. Es gibt Makrelen, ganze Tintenfische oder Tintenfisch-Ringe, Lachsforelle, Dorade, aber auch Muscheln in Netzen und verzehrfertige Scampi in einer Kiste. Draußen vor dem Geschäft steht ein Regal mit frischen Kräutern, Zitronen, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten. „Hier bekommen Kunden, was sie zum Zubereiten des Fisches brauchen.“ Dazu zählt auch das fertige, selbst gemischte Gewürzsalz, das in kleinen Dosen auf der Theke steht. Gleich daneben: getrocknete Rosenknospen.

Die Inhaberin setzt auf ein breiteres Sortiment. In einem Kühlregal stehen Getränke, gegenüber finden sich arabische und persische Lebensmittel: Tee, Reis, Gewürze, getrocknete Datteln, Feigen, lose Oliven. Es gibt auch den „La Vache qui rit“-Käse mit grinsender Kuh.

Inhaberin empfiehlt Vorbestellung für Weihnachten

Den Fisch übrigens nimmt die Bochumerin gern für ihre Kundinnen und Kunden aus. Wer für einen bestimmten Termin Fisch möchte, sollte ihn vorbestellen. „Zwei, drei Tage“, empfiehlt Bahra Gayane, die den Fisch von der „Pacific & See Fisch GmbH“ bekommt.

Ab kommendem Monat möchte sie auch fertige Fischgerichte anbieten. Die einsehbare Küche im hinteren Bereich ist schon fertig, aber noch fehlen einige Geräte.

