Neuer Corona-Höchststand in Sprockhövel

Sprockhövel. 24 Menschen in Sprockhövel haben sich bis Dienstagmorgen neu an Corona infiziert. Im Kreis ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 120,94 gestiegen.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstagmorgen für Sprockhövel drei bestätigte Corona-Fälle mehr als am Montag. Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Zahl der Infektionen nach Angaben der lokalen Behörde innerhalb von 24 Stunden um 54 angestiegen (Stand Dienstag, 27. Oktober, 9 Uhr).

Kreis gilt weiterhin als Risikogebiet

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet – liegt im Kreisgebiet jetzt bei 120,94 (Vortag 114,47). Damit gilt der Ennepe-Ruhr-Kreis weiterhin als Risikogebiet. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 40 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung – vier von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, einer beatmet.

502 Personen im EN-Kreis sind aktuell erkrankt.

Die aktuell 502 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (7), Ennepetal (31), Gevelsberg (60), Hattingen (85), Herdecke (106), Schwelm (33), Sprockhövel (24), Wetter (37) und Witten (119).