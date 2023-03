Straßensperrungen werden den Umbau der Thingstraße in Hattingen-Welper weiter begleiten. Aktuell ist die Kreuzung An der Hunsebeck nicht befahrbar.

Welper Neuer Asphalt für die Thingstraße in Hattingen-Welper

Hattingen. Der Umbau der Thingstraße in Hattingen-Welper geht weiter. Aktuell ist der Kreuzungsbereich An der Hunsebeck bis Mai gesperrt. Was noch passiert.

Die Umgestaltung der Thingstraße in Welper geht weiter. Mit Kanalanschluss- und Asphaltierungsarbeiten hat in dieser Woche der Umbau des Kreuzungsbereiches An der Hunsebeck begonnen. Dabei werden auch die Mittelinseln entfernt.

Der bereits vorhandene Zebrastreifen, der ein sicheres Queren der Straße An der Hunsebeck ermöglicht, bleibt erhalten und wird erneuert. Bordsteine und Straßenabläufe werden ebenfalls ersetzt.

„Für die aufwendigen Straßenbauarbeiten müssen sich die Menschen vor Ort leider auf temporäre Einschränkungen einstellen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai. Solange muss der Kreuzungsbereich gesperrt bleiben“, erklärt der städtische Projektleiter Carsten Schmalhaus.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger bleiben die Geschäfte und Hauseingänge weiter erreichbar

Dafür werden Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert. Die Parkmöglichkeiten sind ebenfalls von der Sperrung betroffen. Konkret bedeutet das: Autofahrerinnen und Autofahrer, die die Thingstraße über die Straße Auf dem Haidchen erreichen, werden über die Straße Im Welperfeld weitergeleitet.

Wer von der Marxstraße kommt, wird ebenfalls über Im Welperfeld zum Beispiel zum Marktplatz geführt. Eine Umleitung mit der Bezeichnung U3 wird eingerichtet. „Für Fußgängerinnen und Fußgänger bleiben die Geschäfte und Hauseingänge weiter erreichbar, kurzzeitige Einschränkungen lassen sich aber leider nicht vermeiden. Wir bitten um Verständnis“, erklärt Carsten Schmalhaus.

Der Busverkehr muss in dieser Zeit ebenfalls großräumig umgeleitet werden, da einige Haltestellen aufgrund der Sperrung nicht angefahren werden können. Die Bushaltestellen entlang der Straße An der Hunsebeck sowie Am Welpermarkt werden nicht befahren, die Buslinien über die Hüttenstraße und Marxstraße umgeleitet.

Der Umbau der Thingstraße hat im Juni 2022 mit dem ersten Bauabschnitt im Westen begonnen. Insgesamt ist eine Bauzeit bis Ende 2023 vorgesehen.

