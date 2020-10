Im Ennepe-Ruhr-Kreis werden immer mehr Kindergärten wegen Quarantäne geschlossen. Wie der Kreis mitteilt, sind inzwischen zwölf Einrichtungen betroffen. Auch die Natur-Kita Schee in Sprockhövel meldete am Freitagmittag, dass sie zwei Gruppen geschlossen halten muss.

Betretungsverbot in Schee

Die Elefanten- und die Igelgruppe der Natur-Kita Schee bleiben geschlossen und es wird ein Betretungsverbot ausgesprochen, weil zwei Kinder positiv getestet wurden. „Wir warten die Anordnungen des Gesundheitsamtes ab, was sich leider durch die hohe Zahl der Meldungen ziemlich verzögern kann“, schreibt die Kitaleitung an die Erziehungsberechtigten.

Zwölf Kitas und eine Schule betroffen

In der Tat, ein rundes Dutzend Kitas und eine Schule sind von positiven Corona-Testergebnissen betroffen. Außer der Sprockhöveler Einrichtung sind es auch die Kita Vogelnest und Kita Körnerstraße in Gevelsberg, das Matthias-Claudius-Haus, Kita Schellingstraße, Kita Wannen und Kita Vormholz in Witten, Kita Zamenhofweg in Schwelm, Kita Fuchsbau, Kita Morgenland und Kita Oberauer in Ennepetal und die Kita St. Georg in Hattingen. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter gibt es einen Corona-Fall unter den Schülern.