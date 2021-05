Natur Natürliches Schauspiel am Himmel über Hattingen

Hattingen. Sonnenuntergänge über Hattingen waren zuletzt wunderschön. Der Frühling ist angekommen. So soll das Wetter am Vatertag und am Wochenende werden.

WAZ-Leser Hans-Peter Schuffert hat diese Aufnahme des Abendhimmels über Niederwenigern an die Redaktion geschickt – ein schön anzuse­hendes natürliches Schauspiel, das es zurzeit immer wieder zu sehen gibt.

Ob das auch an den kommenden Tagen möglich ist? Die Meteorologen erwarten für den heutigen Vatertag viele Wolken, Schauer und Gewitter, aber auch immer wieder Sonnenschein.

Am Freitag soll es mit schönem Wetter losgehen, ehe es mehr Wolken und Schauer gibt. Das dürfte übers Wochenende dann auch so bleiben – die Temperaturen bewegen sich an allen Tagen um die 16 Grad Celsius.

