Nacht der Bibliotheken lockt endlich wieder nach Hattingen

Hattingen. Nach der Corona-Pause findet die Nacht der Bibliotheken nun endlich wieder auch in Hattingen statt. Die Stadtbibliothek lockt mit viel Programm.

Endlich wieder live findet in diesem Jahr die „Nacht der Bibliotheken“ statt. Die Stadtbibliothek Hattingen ist am Freitag, 17. März, mit dabei und freut sich auf tolle Erlebnisse und Begegnungen für Jung und Alt.

Das Motto 2023: Grenzenlos. Der bundesweite Aktionstag möchte darauf aufmerksam machen, dass Bibliotheken unabhängig von Gehalt und Bildung alle Menschen willkommen heißen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Wir freuen uns, dass wir an diesem Tag ein tolles Programm vor Ort auf die Beine stellen können“, sagt Beatrix Stracke von der Stadtbibliothek Hattingen. Los geht’s um 15 Uhr mit dem Lesecafé des Freundeskreises der Stadtbibliothek. Eingeladen wird zu Kaffee und Waffeln bei netten Gesprächen. Ebenfalls ab 15 Uhr können sich die Kleinsten auf eine Bastelrunde und neue Brettspiele freuen.

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Um 16 Uhr geht es zauberhaft weiter: Das Theater „Zauberhaft“ aus Bochum ist zu Gast in der Stadtbibliothek. Kostenlose Karten erhalten Familien mit Kindern ab fünf Jahren in der Stadtbibliothek. Ab 17 Uhr wird dann gezockt: Ob ein Hindernisparcours beim Mario Kart Rennen oder mit der VR-Brille in digitale Welten eintauchen: Gaming-Freunde kommen hier auf ihre Kosten.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Zum Schluss wartet ein Konzert der Instrumental-Band „Djangology“ ab 18 Uhr auf die Besuchenden – mit Kontrabass, Gitarren und Geige werden Swing-Klassiker serviert. Der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen