Nach Unfall: Stadt Hattingen nimmt Schulfenster ins Visier

Mitte Februar standen die Fenster der Grundschule Heggerfeld in Hattingen schon einmal im Mittelpunkt: Da beteiligten sich Teile des Lehrerkollegiums und der Schulbediensteten an einer Weiße-Laken-Aktion, die auf die Arbeitsbelastung in der Corona-Pandemie hinweisen sollte.

Hattingen. Nach dem Vorfall an der Grundschule Heggerfeld mit zwei verletzten Kindern überprüft die Stadt Hattingen alle Fenster. Wo die Probleme liegen.

Die Stadt Hattingen hat die rund 90 Fenster der Grundschule Heggerfeld allesamt unter die Lupe genommen und in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma Sofortmaßnahmen durchgeführt. „Einige Fenster sind stillgelegt worden, lassen sich also nicht mehr öffnen“, sagt Ulrich Möller, Leiter des Fachbereichs Gebäudewirtschaft. „Andere wurden durch Bänder verstärkt. Wir haben alles getan, damit sich so etwas nicht wiederholt.“

Am Montag vergangener Woche hatte sich an der Schule ein Fensterflügel aus dem Rahmen gelöst und war ins Klassenzimmer gekracht. Zwei Viertklässler wurden dabei leicht verletzt. „Was da geschehen ist, bedeutet Lebensgefahr für die Kinder“, empört sich die Elternbeiratsvorsitzende Sandra Uter. Sie kritisiert, dass der marode Zustand der 40 Jahre alten Fenster schon lange bekannt sei.

Möller bestätigt, dass die Fenster der Heggerfeldschule bis Ende 2024 komplett saniert werden sollten. Sie sind im Maßnahmenkatalog der Stadt Hattingen gelistet.

Die Baumaßnahme muss öffentlich ausgeschrieben werden

Die erforderlichen 550.000 Euro dafür und für weitere Maßnahmen stehen bereit. „Wir wollten den Austausch in zwei Abschnitten jeweils in den Sommerferien 2023 und 2024 durchziehen“, so der Chef der Gebäudewirtschaft.

Neun weitere Investitionsmaßnahmen sind geplant Neben den 550.000 Euro für die Erneuerung der Außenfenster sowie die Planung und Umsetzung von akustischen Maßnahmen stehen für die Grundschule Heggerfeld noch weitere 212.000 Euro für neun andere Investitionsmaßnahmen auf der Sanierungsliste der Stadt Hattingen. Dazu zählen der Anstrich der Kratz-Putz-Fassade zum Schulhof (55.000 Euro), die Sanierung der Außenfassade des Klassentraktes zur Blankensteiner Straße (80.000 Euro), der Anstrich von Klassenräumen, Fluren und Treppenhäusern (20.000 Euro), die Sanierung der Schulhofmauer zur Feldstraße (15.000 Euro) und die Erneuerung des Ballfangzaunes (7000 Euro).

Jetzt soll es schneller gehen. Aber das sei nicht so einfach. „Selbst wenn wir in der Verwaltung die Prioritäten verschieben und die Heggerfeldschule vorziehen, bleiben wir von vielen Dingen abhängig“, schildert Möller die Lage. Die Baumaßnahme muss öffentlich ausgeschrieben werden. Dazu muss jedes einzelne Fenster neu vermessen werden. „Und selbst wenn dann eine Fachfirma den Zuschlag bekommen hat, liegt die Lieferzeit für 90 Fenster aktuell bei sechs bis acht Monaten“, erklärt Ulrich Möller.

Elternbeiratsvorsitzende Sandra Unter (links) und Alma Ljajie sind entsetzt über den Vorfall an der Grundschule Heggerfeld in Hattingen, bei dem zwei Schüler durch ein marodes Fenster (im Hintergrund) verletzt wurden. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das sind die Rahmenbedingungen, die auch im Schulausschuss am Donnerstag (3.3.) für Diskussionen sorgen dürften. Dem Fachausschuss liegt eine Liste mit allen geplanten Baumaßnahmen an den städtischen Schulen für die kommenden Jahre vor. Gesamtvolumen: rund 19 Millionen Euro.

Für die Heggerfeldschule sind die schon genannten 550.000 Euro notiert, für „Erneuerung der Außenfenster, Planung und Umsetzung von akustischen Maßnahmen“.

Es gibt ein Personalproblem

Natürlich habe die Stadt Hattingen wie viele andere Kommunen mit einem Sanierungsstau zu kämpfen, räumt die Ausschussvorsitzende Eva Fritz (SPD) ein. „Wir können der Stadtverwaltung aber keinen Vorwurf machen. Es gibt ein Personalproblem. Gerade erst haben wir im Stellenplan darauf reagiert.“

Und dann sind da noch „besonderen Umstände“, die Ulrich Möller mit Blick auf den Fenster-Vorfall ins Feld führt. „Corona und der Zwang zum Lüften haben ganz sicher einen Anteil daran, dass die Scharniere von Fenstern und Türen in Schulen stark belastet sind“, sagt der Chef der Gebäudewirtschaft. „Da ist dann mal Durchzug und dann kracht das Fenster in den Rahmen. Daraus kann man niemandem einen Vorwurf machen.“