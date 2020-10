Nabu in Sprockhövel lehnt ordentliche Gärten ab

Sprockhövel. Aktive des NABU in Sprockhövel pflegen Magerwiesen an der Glückauf-Trasse. Ordentliche Standard-Gärten lehnen sie aus ökologischen Gründen ab.

„Wenn die Insekten aussterben, werden viele Nutzpflanzen nicht bestäubt – wir schaden uns also selbst, wenn wir uns nicht langsam mal für den Erhalt der Insekten-Vielfalt einsetzen“, begründet Johanna Engels ihr persönliches Engagement beim NABU Sprockhövel – und das ist körperlich anstrengend: Am Samstag vergangener Woche hat sie mit neun weiteren NABU-Freiwilligen dreieinhalb Stunden lang die abgemähte Wiese – das so genannte Mahtgut – auf einem Areal von etwa 1000 Quadratmetern auf dem Gelände an der Glückauftrasse in Schubkarren gehoben und zu einem Streifen auf dem Gelände gebracht, an dem es keinen „Schaden“ an der so genannten Magerwiese verursachen kann.

Ziel ist die nährstoffarme Wiese

„Lässt man das abgemähte Material auf der Wiese liegen, düngen die alten Pflanzenteile den Boden“, erklärt Rüdiger Stock, Ortsbeauftragter des NABU, das Problem. Der Nährstoffgehalt der Wiese erhöhe sich durch die Düngung, wodurch wiederum weniger unterschiedliche Pflanzen gedeihen – „und das wirkt sich negativ auf die Artenvielfalt aus.“ Das Ziel sei also eine nährstoffarme so genannte Magerwiese zu kultivieren, mit vielen unterschiedlichen Pflanzen und somit vielen verschiedenen Tieren, wie zum Beispiel Zaun-Eidechsen, Wildbienen und Blindschleichen, bringt Stock es auf den Punkt.

Artenvielfalt im heimischen Garten

Diese Aktion für die Artenvielfalt hat der NABU Sprockhövel nun zum zweiten Mal durchgeführt, im vergangenen Jahr zum ersten Mal. Auch als Privatperson mit Garten kann man sich für die Artenvielfalt einsetzen, indem man aus der eigenen Wiese eine Magerwiese macht – doch zuerst müsse man den Ist-Zustand richtig erkennen: „Sieht man beispielsweise Löwenzahn auf der eigenen Wiese, ist das eine Fettwiese, Löwenzahn ist dafür ein klarer Indikator“, erklärt Rüdiger Stock. Auf einer Fettwiese gebe es nur wenige Tier- und Pflanzenarten, nur die stärksten setzten sich durch. Um eine Magerwiese anzulegen, gibt es verschiedene, einfach durchführbare Schritte, – „Experten des NABU beraten dazu gerne.“

Umwandlung dauert Jahre

Eine Wiese sei erfolgreich von einer Fett- zu einer Magerwiese umgewandelt, wenn sich dort wieder Pflanzen wie beispielsweise Hufeisenklee, Grasnelke, Zittergras, Kleiner Wiesenknopf und echtes Johanniskraut finden, nebst vielen Insekten. „Besonders wichtig sind Magerwiesen also nicht nur für gefährdete Pflanzen, sondern auch für Insekten wie Käfer und Schmetterlinge und ganz besonders auch für die Wildbienen – wenn wir jetzt nichts tun, sterben die Bienen nämlich aus“, warnt Stock. Er gibt jedoch zu bedenken: „Bis sich eine Fettwiese in eine Magerwiese verwandelt hat, kann es Jahre dauern, da braucht man definitiv Geduld.“

Feindbild Steingarten

Und viele würden eine Wiese während dieses Prozesses nicht unbedingt als hübsch bezeichnen – hübsch anzusehen sei sie in der Regel erst, wenn sich die Pflanzen und Tiere wie Schmetterlinge wieder angesiedelt hätten, also wenn die Magerwiese ‘fertig’ sei. NABU-Mitglied Johanna Engels sieht das anders: „Wenn ich mir einen Steingarten vorstelle, ohne jegliches Leben darin, und im Gegensatz dazu eine Wildwiese, mit verschiedensten Pflanzen und Tieren, dann muss ich nicht lange überlegen, was ich schöner finde.“

Ordnung ist unnatürlich

Das Problem bei vielen Gartenbesitzern sei generell, dass sie alles möglichst ordentlich haben wollten, meint Engels, die sich seit zwei Jahren beim NABU engagiert. „Ordnung im Garten ist aber nicht gut für die Umwelt und die Tiere darin.“ Besser sei es, beispielsweise verblühte Pflanzenstängel oder auch eine Totholzhecke liegen zu lassen, damit Tiere darin überwintern könnten. Die 68-Jährige betont: „Das Wichtigste ist doch nicht das Aussehen eines Gartens, sondern Arten vorm Aussterben zu bewahren.“ Eine Beobachtung habe sie besonders motiviert, sich ehrenamtlich zu engagieren, erzählt sie: „Früher klebten im Sommer an der Windschutzscheibe unzählige Insekten, man sieht heute also wirklich einen Unterschied zu damals – und sterben die Insekten aus, haben auch wir Menschen ein Problem!“