Muriel Baumeister liest in Hattingen aus ihrer Biographie

Hattingen. Die Schauspielerin Muriel Baumeister war in Hattingen zu Gast. Am Donnerstag las sie im Reschop Carré aus ihrer Biographie vor.

Sehr locker, in hellblauem Pulli, Jeans und braunen Stiefeln, sitzt Muriel Baumeister am Donnerstagabend auf dem Podium im Reschop Carré. Die Lesung ihrer Biographie „Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben“ gleicht mehr einem lockeren Plaudern, man fühlt sich bei ihr sofort wie im Wohnzimmer. Auch Pannen wie Hintergrundgeräusche, ausfallendes Licht oder ein zu leises Mikrofon bringen die Vollblutschauspielerin nicht aus der Ruhe, souverän setzt sie ihre Lesung fort. Und erzählt mit ausdrucksvoller Stimme von ihrer Kindheit in Österreich.

Exotischer Fremdkörper unter Bauernkindern

„Heimat ist für mich ein Wort, das nach Fülle schmeckt“, bringt sie ihre Liebe zum Salzburger Land auf den Punkt, in dem ihre Familie ein Bauernhaus auf einem Berg besitzt. Hierher kehrt die Wahlberlinerin jedes Jahr in den Sommerferien zurück, hier ist sie zur Schule gegangen. Sie war ein exotischer Fremdkörper unter den Bauernkindern, denn sie stammte aus einer Künstlerfamilie. Ihre Mutter arbeitet als Tanzprofessorin, ihr Vater war Theaterschauspieler. „Die anderen Kinder kannten sich mit Schweinen aus, ich konnte den Erlkönig auswendig.“

Der Schmäh liegt Muriel Baumeister im Blut, das merkt man auch bei ihrer Lesung immer wieder. Verschmitzt plaudert sie über ihre Eltern. Über die Mutter, die ihr wegen der Emanzipation keine vollbusige, blonde Barbie, sondern eine flachbusige, brünette Cindy schenkte. Und über den charmanten Vater, der so gerne kochte – ein Hobby, das sie teilt: „Gutes Essen ist Futter für die Seele.“ Und sie schwärmt vom Dirndl, der „schönsten Uniform, die es gibt“. Die zieht sie zum Spaß an, wenn sie wählen geht – in Berlin, wohlgemerkt.

Mit der ersten Rolle wird Muriel Baumeister berühmt

Die Schülerin eines musischen Gymnasiums meisterte ihre ersten TV-Castings bereits als Teenager. „Ich hatte nichts zu verlieren, und das strahlte ich auch aus. Ich bekam die Rolle.“ Dabei wollten ihre Eltern gar nicht, dass sie in ihre Fußstapfen tritt. „Mein Vater begleitete mich zu den Castings, damit ich nicht auf die Idee kommen sollte, das später zu versuchen, wenn ich erst sehen würde, wie das abläuft.“

Die Abschreckung hat nicht funktioniert. Gleich mit ihrer ersten Rolle in „Ein Haus in der Toskana“ wird Muriel Baumeister berühmt und mit dem Telestar ausgezeichnet, weitere Erfolge, vor allem im Fernsehen, sollten folgen. Ein besonderes Erlebnis für sie war die Zusammenarbeit mit ihrem großen Vorbild Christiane Hörbiger.

Die Zeit mit ihrem ersten Mann in Hamburg schildert sie humorvoll, sie spricht über ihre Erfahrungen als Mutter. Die Schattenseiten des Lebens und des Ruhmes sind aber kein Tabu für sie. Schonungslos enthüllt sie ihre Alkoholsucht und spricht sehr sachlich, ohne Sentimentalität oder Larmoyanz, über die diversen Versuche, „trocken“ zu werden. Und auf eines freut sich die 48-Jährige ganz besonders: „Wenn ich alt bin, hätte ich Lust darauf, Großmutter zu sein.“