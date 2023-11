Mit gestohlenem Auto Laterne umgefahren – Zeugen gesucht

Hattingen/Witten. Was für eine Geschichte: Mit einem in Witten gestohlenen Auto wird in Hattingen eine Laterne umgefahren. Der Fahrer bittet um Hilfe und flüchtet.

Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Auto: Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Dienstagabend frontal gegen eine Straßenlaterne an der Wittener Straße in Blankenstein gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrzeugführer mit einem weißen VW Passat unterwegs, der am Vortag in Witten gestohlen wurde.

Durch den Aufprall knickte die Straßenlaterne ab, wurde aus der Verankerung gerissen und ist auf den geparkten Seat einer Hattingerin (31) gefallen. Der Passat-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In der Nähe des Unfallorts traf er dann auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios auf einen Wittener (47), den er um Hilfe bat – doch er flüchtete erneut in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Da zu befürchten ist, dass der Fahrzeugführer sich bei dem Aufprall verletzt haben könnte, wurden am gestrigen Abend durch die Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese blieben jedoch allesamt erfolglos.

Täterbeschreibung

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Der mutmaßliche Unfallfahrer wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; schlank; Vollbart; dunkle Kleidung; helle Haarfarbe; er trug zwei mittelgroße Sporttaschen. Hinweise: 02336 9166-1234.

Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die AVU entfernte die Laterne von der Unfallstelle.

