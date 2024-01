Missbrauchs-Studie: Evangelische Gemeinden wollen reden

Die evangelischen Gemeinden in Hattingen und Sprockhövel wollen über die Missbrauchs-Studie sprechen und laden dafür ein.

Hattingen/ Sprockhövel. Die Evangelische Kirche veröffentlicht die Studie über Missbrauch. In Hattingen und Sprockhövel werden die Studie und eigene Maßnahmen erklärt.

Die aktuelle Studie zum Thema sexualisierter Gewalt im Raum der Evangelischen Kirche beschäftigt viele Menschen – innerhalb und außerhalb der Kirche. Um dazu einen Raum zum Gespräch zu bieten, laden evangelische Kirchengemeinden im Raum Hattingen und Sprockhövel am Montag (29.1.), um 18 Uhr in das Gemeindehaus Augustastraße in Hattingen ein.

Im Gespräch werden wichtige Ergebnisse der Studie vorgestellt und es ist Raum zum Austausch. Bei Interesse wird erläutert, welche Maßnahmen die Evangelische Kirche in den zurückliegenden Jahren ergriffen hat.

Die Forum-Studie (www.forum-studie.de) wurde im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland von einem wissenschaftlichen Team mehrerer Universitäten unter Beteiligung von Betroffenen erarbeitet.

Auch die katholische Pfarrei St. Peter und Paul hatte nach Erscheinen der Missbrauchsstudie Anfang des vergangenen Jahres ihr Schutzkonzept komplett auf den Prüfstand gestellt. Sie geht dabei konsequent vor und macht vor niemandem Halt - ob Haupt- oder Ehrenamt, lange dabei oder frisch engagiert.

