Miniatur-Sprockhövel-Gebäude gibt es jetzt im Online-Shop

Vorher Weihnachtsmarkt-Verkäufe

Bis er den Online-Shop hatte, war der Weihnachtsmarkt der Kunst- und Kulturinitiative an der Sparkasse Winkelmanns Hauptabsatzmöglichkeit. „Das war alles noch in relativ kleinem Rahmen“, sagt er. „Bei den großen Händlern habe ich nie so richtig den Fuß in die Tür bekommen.“ Entsprechend klein waren auch seine Verkaufszahlen.

Doch als der Markt im Zuge der Pandemie ausfallen musste, fasste der ehemalige Architekt den Gedanken, dass er eine neue Internetseite samt Bestellmöglichkeit gebrauchen könnte. Dabei hat sein Sohn ihm geholfen.

Der Online-Shop ist unter: www.volkerwinkelmann.de/shop zu finden.