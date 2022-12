Michael Patrick Kelly eröffnet das Zeltfestival 2023

Bochum/Hattingen/Witten. Das Programm fürs Zeltfestival Ruhr 2023 im Städtedreieck Bochum-Hattingen-Witten setzt sich weiter zusammen. Zwei weitere Shows stehen fest.

Der Opening Act für das Zeltfestival Ruhr im Jahr 2023 steht fest: Michael Patrick Kelly kommt am 18. August an den Kemnader See und spielt im großen Zelt.

Bereits im Jahr 2019 hat der deutsch-irische Singer-Songwriter zwei mit jeweils 5000 Zuschauern ausverkaufte Shows gespielt.

Zuvor wurden bereits Künstler wie die Sportfreunde Stiller, Mando Diao, Alvaro Soler, Nico Santos und Bosse bestätigt. „Wir sind sehr glücklich, dass wir offensichtlich ins Schwarze getroffen haben und verzeichnen einen der besten Vorverkaufstarts in der 14-jährigen ZFR-Historie“, so Heri Reipöler, einer der drei Veranstalter-Köpfe.

Ein besonderer Coup ist den Machern mit Torsten Sträter gelungen, der in diesem Spätsommer seine beiden Auftritte kurzfristig absagen musste. Denn neben diesen beiden Neuansetzungen (beide bereits ausverkauft) kommt der Autor, Slam-Poet und Kabarettist – und das gab es noch nie – nun am 28. August für einen dritten Auftritt an den See.

Mehr Künstler im neuen Jahr

Weitere Programmbestätigungen will das Veranstaltungstrio Björn Gralla, Heri Reipöler und Lukas Rüger nun im neuen Jahr bekanntgegeben.

Das Zeltfestival Ruhr findet im nächsten Jahr – zum 14. Mal – vom 18. August bis zum 3. September 2023 statt. Karten für die Konzerte gibt es bei den gängigen Ticket-Portalen und auf www.zeltfestivalruhr.de oder über die Hotline 0180 5004222

