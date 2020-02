Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Menü-Karussell ist eine Idee für den Valentinstag

Am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, läuft in Hattingen übrigens auch noch das Menü-Karussell. Wer am Valentinsabend schon anderes im Sinn hat, der kann Karussell-Menüs noch bis zum 31. März genießen.

Dabei machen folgende Restaurants mit in Hattingen und Sprockhövel: Eggers, Gasthaus Weiß, Henrichs, Landhaus Grum, Zum Hackstück, An de Krüpe, Comedor, Haus Kemnade, Las Olas Pintxos, Diergardt, Restaurant Fachwerk, Krans im Katzenstein.