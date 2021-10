Mehr Geld für Maler und Lackierer in Hattingen und Umgebung

Hattingen/Ennepe-Ruhr-Kreis. Über eine Erhöhung der Tariflöhne können sich Maler und Lackierer in Hattingen und dem EN-Kreis freuen. Auch die Mindestlöhne sind gestiegen.

Die rund 450 Maler und Lackierer im Ennepe-Ruhr-Kreis bekommen jetzt mehr Geld. Wie die IG BAU Bochum-Dortmund mitteilt, liegt der Ecklohn der Branche nun bei 17,51 Euro die Stunde. Das sind 36 Cent mehr als vorher – 2,1 Prozent.

Die Gewerkschaft rät den Malern und Lackierern nun, ihre letzten Lohnabrechnungen zu prüfen. Bereits ab der Mai-Abrechnung müsse das Plus auf dem Konto sein, erklärt Bezirksvorsitzende Gabriele Henter. Wer bislang leer ausgegangen sei, solle sich deshalb an die Gewerkschaft wenden und die Lohnerhöhung rückwirkend einfordern, empfiehlt die IG BAU.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

„Die Bauwirtschaft brummt – auch in Zeiten der Pandemie. Davon profitieren die Malerbetriebe. Jetzt bekommen die Beschäftigten endlich einen fairen Anteil an der guten Umsatzentwicklung“, so Henter. Sie rät den Fachhandwerkern auf den Tariflohn zu bestehen. Anspruch hat, wer selbst Mitglied in der Gewerkschaft ist und wessen Betrieb in der Malerinnung.

+++ Aktuelle Nachrichten über die Corona-Lage in Hattingen lesen Sie in unserem Newsblog +++

Neben dem Ecklohn sind auch die Mindestlöhne im Maler- und Lackierhandwerk gestiegen. Gesellen müssen nun mindestens 13,80 Euro pro Stunde bekommen (plus 2,2 Prozent), Beschäftigte ohne Ausbildung haben Anspruch auf einen Stundenlohn von 11,40 Euro (plus 2,7 Prozent). Das sind jeweils 30 Cent mehr als bisher. „Diese Löhne sind aber nur eine absolute Untergrenze. Gerade mit Blick auf die aktuelle Hochkonjunktur im Baunebengewerbe sollten Fachleute auf dem deutlich höheren Tariflohn bestehen“, betont die IG BAU.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen