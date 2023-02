Dr. Sandra Szymanski, Ärztliche Leiterin der Abteilung Neurologie und Komplementärmedizin der Klinik für Neurologie am EvK Hattingen, ist Referentin beim Altstadtgespräch am 22. Februar.

Gesundheit Medizinforum in Hattingen informiert über Parkinson

Hattingen. Das nächste Altstadtgespräch in Hattingen rückt Parkinson in den Blick. Es geht um Diagnose und Behandlung. Warum Ernährung eine Rolle spielt.

Parkinson ist weltweit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Aufgrund der demografischen Entwicklung mit zunehmend mehr älteren Menschen steigen die Erkrankungszahlen.

In Deutschland sind aktuell rund 400.000 Personen von Parkinson betroffen, weltweit sind es zehn Millionen. Auffällig dabei: Immer mehr jüngere Patienten sind von der Diagnose Parkinson betroffen.

Grund genug, die Krankheit zum Thema des nächsten Altstadtgesprächs zu machen. Das Medizinforum des Netzwerks Med in Hattingen, der Volkshochschule und der WAZ startet am Mittwoch, 22. Februar, um 18 Uhr im Ortho-Mobile an der August-Bebel-Straße.

Die Teilnahme ist kostenlos

Dr. Sandra Szymanski, Ärztliche Leiterin der Abteilung Neurologie und Komplementärmedizin der Klinik für Neurologie am EvK Hattingen, stellt den komplementären ayurvedischen Ansatz der Abteilung bei der Behandlung von Menschen mit Parkinson vor. Die Mediziner am EvK suchen nach Ursachen für die Erkrankung mit dem Ziel, nachhaltige Erfolge mit Heilungspotenzial zu erreichen. Entscheidend dafür ist, dass sich die Patientinnen und Patienten aktiv an der Behandlung beteiligen, etwa beim Thema Ernährung.

Die Bedeutung von Ernährung, Verdauung und Darmmikrobiom als Faktoren für die Gesundheit und Krankheitsentstehung ist seit Jahren bekannt, daher bietet die Klinik ayurvedische Ernährung und Ernährungsberatung an.

Zweite Referentin ist Judith Pickartz, Physiotherapeutin im Ambulanten Reha-Zentrum Ortho-Mobile. Sie gibt Tipps, welche Wege möglich sind, um die Erfolge der Behandlung therapeutisch zu unterstützen und zu festigen. WAZ-Lokalchef Ulrich Laibacher moderiert. Anmeldungen sind unter 02324 204-3511/-3512/-3513 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

