Mathilde-Anneke-Schule in Sprockhövel trotzt der Pandemie

In der Mathilde-Anneke-Schule gibt es ein unsichtbares, aber bei näherem Hinschauen spürbares Band, das Lehrer, Schüler und auch deren Eltern fest zusammenhält. Es ist die Überzeugung, dass die Auswüchse der Corona-Pandemie nicht dazu führen dürfen, dass die Hauptschule noch einmal geschlossen wird. Dieser Vorsatz hilft, die zahlreichen Hygiene- und Verhaltensregeln diszipliniert zu befolgen, die streckenweise an eine Kasernenorganisation erinnern.

Gute Vorarbeit von Andreas Lensing

Der Schüler Kabab hält während einer Kurzpause einen Ball hoch in der Mathilde-Anneke-Schule. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Kaum etwas ist wie vor dem Frühjahr. Die ersten Monate Schule unter Corona hatte Andreas Lensing kommissarisch als Schulleiter zu bewältigen, seit dem Sommer sind auch wieder Christiane Albrecht und Herbert Brenneken an Bord. „Herr Lensing hat gute Vorarbeit geleistet, auf der wir nach den Sommerferien aufbauen konnten“, sagt die Chefin. Eine wichtiger Etappensieg für alle, die in der Schule Verantwortung tragen: „Das Tragen der Maske ist von allen akzeptiert“, sagt die Schulleiterin. Das war ein etwas weiterer Weg, „und manche Schüler haben sich hier im Sekretariat eine Predigt anhören müssen“, sagt Albrecht. Als es dann beim Mund-Nasen-Schutz in den Schulen allgemein Lockerungen geben sollte, hat die Mathilde-Anneke-Schule das nicht gemacht: „Wir haben unsere Praxis aus Gründen der Vorsicht einfach fortgesetzt, das war auch bei allen Schülern akzeptiert“, sagt Andreas Lensing.

Lehrer verzichten auf ihren Parkplatz

Um mehr Außenfläche für die Schüler zu gewinnen, haben die Lehrer auf ihren Parkplatz verzichtet. „Er dient uns jetzt als zusätzlicher Schulhof für die Klassen 5 und 6“, sagt Lensing. Die übrigen Klassen pausieren auf dem größeren oberen Hof. Zur Umsetzung der Hygieneverordnung bringt der vielgliedrige Gebäudekomplex der Anneke-Schule einige Vorteile. Mehrere Schulhöfe und insgesamt sechs Ein- und Ausgänge erlauben Bewegungen von Schülern, ohne dass sie sich übermäßig häufig begegnen. Das senkt das Ansteckungsrisiko.

Ein Verdachtsfall, keine Erkrankung bislang

Christiane Albrecht, Leiterin der Mathilde-Anneke-Schule Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Einen Verdachtsfall hatte die Hauptschule bislang – mehr nicht. „Insofern gab es keine Quarantäne, keinen Unterricht für Schüler, die zu Hause sitzen“, sagt Schulleiterin Albrecht. Distanzunterricht ist in der Mathilde-Anneke-Schule das Schreckgespenst für Lehrer und Schüler gleichermaßen. Schon im Frühjahr hatte Andreas Lensing gegenüber dieser Zeitung darüber geklagt, dass das Lehrerkollegium einen guten Teil der Schüler in der Distanzphase verloren habe, weil sie abgetaucht waren oder teilweise nicht über die technischen Voraussetzungen verfügten, um digital zu lernen. „Die Stadt hat Anträge auf Tablets für unsere Schüler gestellt, aber niemand weiß, wann die kommen“, sagt Albrecht.

Auf dem Weg zur Klasse von Andreas Lensing fallen die weiß-roten Klebestreifen auf den Böden auf, die den Schülern den Weg zu den verschiedenen Räumen weisen. In bestimmten Abständen sind Desinfektionsspender an die Wände geschraubt. „Die Stadt kümmert sich gut um uns im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten“, lobt die Schulleiterin. Überall in den Gängen stehen die Fenster auf kipp, die Türen zu den Klassenzimmern stehen auch offen, so dass stets ein Lüftchen geht.

Neues System zur Nutzung der Kantine

In Klasse 5 / 6 unterrichtet Vivien Köster 15 Kinder in Geschichte. Alle tragen Masken, selbstverständlich, zwischen den Schülern bestehen großzügige Abstände, obwohl es bereits die dritte Stunde ist heute, arbeiten alle beim Thema Steinzeit aufmerksam mit. Gegen Mittag geht es auch für diese Klasse in die Mensa. „Hierfür haben wir ein völlig neues System eingeführt“, berichtet die Schulleiterin. Morgens kaufen die Schüler sich Bons für das Mittagessen, der Ausdruck vergibt auch gleich eine Tischnummer und die Uhrzeit, wann der Tisch genutzt werden darf. Auch so werden die Schülerströme kanalisiert, es entsteht kein Gedränge.

Neuntklässler absolvieren Praktika

Planmäßig haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 in dieser Woche mit ihren außerschulischen Praktika begonnen. Die Mathilde-Anneke-Schule verfügt im Normalfall über eine ganze Liste von Firmen, die fast automatisch Anneke-Schüler für Einblicke in den Betriebsalltag übernehmen.

Es wurde im Vorfeld berichtet, dass viele Betriebe in Folge der Corona-Pandemie keine oder weniger Praktikanten annehmen. Die Anneke-Schule hatte das mehr Glück: Alle Neuntklässler haben einen Praktikumsplatz bekommen. Zwar gab es am Montagmorgen noch sehr kurzfristige Absagen von Betrieben, die Schule konnte jedoch ebenso kurzfristig noch nachvermitteln.