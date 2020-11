Mann aus Hattingen (34) bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Hattingen. Laut Anklage soll ein 34-Jähriger aus Hattingen Polizisten beleidigt und bedroht haben. So verlief jetzt der Prozess am Amtsgericht.

„Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich war zum Tatzeitpunkt nicht ich selbst”, sagt der Angeklagte (34) zu dem ihm zur Last gelegten Verhalten vom 17. Januar diesen Jahres. Damals soll er laut Anklage Polizisten beleidigt und bedroht haben.

Mit einer am Boden aufgefundenen Glasscherbe bedroht

„Mutterficker”, so die Anklage, habe er an jenem Tag gegen halb fünf am Nachmittag vor der Polizeiwache Hattingen gerufen, zudem eine Geste gemacht, die bedeute, er schneide den Beamten die Kehle durch. So steht es in der Anklageschrift. Laut dieser soll der 34-Jährige zudem einen Polizeibeamten, der ihn anschließend zu Fuß verfolgte, als er sich von der Wache entfernte, auf der Droste-Hülshoff-Straße noch mit einer am Boden aufgefundenen Glasscherbe bedroht haben. Kurz danach wurde er dann von einem Polizeibeamten, der in einem herbeigerufenen Streifenwagen ankam, gestellt.

Selbst sagen zu diesen Vorwürfen könne er nichts, so der Angeklagte aus Hattingen. Er könne sich nämlich an nichts erinnern. „Ich bin erst einige Tage später im Krankenhaus in Niederwenigern wieder zu mir gekommen.“ In die dortige Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik war der 34-Jährige am Abend des Tattages eingeliefert worden, verblieb dort mehrere Wochen.

Angeklagter hat eine drogeninduzierte Psychose

Laut eines bereits Anfang Januar erstellten psychiatrischen Fachgutachtens, das die Verteidigerin des Angeklagten dem Gericht vorgelegt hatte, hat ihr Mandant eine paranoide Schizophrenie, eine drogeninduzierte Psychose. Auch ein Betreuer ist ihm zur Seite gestellt. Zudem, so das Gericht, läuft aus dem Jahr 2018 noch eine Bewährungsstrafe wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Verleumdung und Beleidigung Im Strafgesetzbuch ist geregelt, wie Verleumdungs- und Beleidigungsdelikte zu bestrafen sind. Danach droht bei einer Verleumdung eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Verleumdung ist hierbei in Paragraf 187 so definiert, dass der Täter „wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist“. Bei Beleidigung kann derweil eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder aber eine Geldstrafe verhängt werden.

Ob der Angeklagte auch am Tattag auf Droge war, will Richter Johannes KImmeskamp von dem als Zeuge geladenen Polizeibeamten, der mit der Glasscherbe bedroht worden war, wissen. „Ich glaube schon, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, antwortet der. Und: „Er verhielt sich völlig auffällig.“ Persönlich entschuldigt sich der Angeklagte anschließend bei dem Polizeibeamten.

Sachverständiger soll nun die Frage der Schuldfähigkeit klären

Inwieweit der 34-Jährige aufgrund seiner schweren psychische Erkrankung zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig war, soll nun ein Sachverständiger klären. Ebenso soll dieser in seiner Begutachtung des Angeklagten zur Frage Stellung beziehen, ob für ihn die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder aber in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuraten sei. „Sehen Sie dies“, so Staatsanwältin Elke Hinterberg zum Angeklagten, „auch als Chance an.“

Der Prozess wird fortgesetzt.