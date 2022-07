Mann aus Hattingen (25) gibt Prügelei bei „Bochum Total“ zu

Bochum/Hattingen. Ein Mann (25) aus Hattingen war am Samstag in eine Schlägerei am Bochumer Hauptbahnhof verwickelt. Was passiert ist und was er der Polizei sagte.

Er gibt, dass er aus Notwehr gehandelt habe – doch jetzt ermittelt die Bundespolizei gegen den 25 Jahre alten Hattinger wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Es ist das Resultat einer Schlägerei am Bochumer Hauptbahnhof.

Das ist am Hauptbahnhof passiert

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags sollen zwei Männer auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und diesen mit einer Dose beworfen haben, berichtet die Bundespolizei am Montag. Gegen 0.40 Uhr hatten Beamte gemeinsam mit Bahnmitarbeitern vier Männer getrennt, die in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren. Eine zeitgleich durchgeführte Videoauswertung ergab, dass es sich bei den 30- und 25-Jährigen um die Angreifer handelte. Der Hattinger gab die Tat zu – er gab zugleich aber auch an, aus Notwehr gehandelt zu haben.

Der Geschädigte (20) äußerte sich gegenüber den Beamten, dass es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Hattinger und seinem Begleiter (18) gekommen sei. Wegen eines missglückten Flirtversuchs sei es zu Beleidigungen gekommen.

20-Jähriger stark im Gesicht verletzt

Der 20-Jährige habe sich daraufhin schützend zwischen die beiden Kontrahenten gestellt. Anschließend habe der Hattinger (25) ihm einen Kopfstoß auf die Nase erteilt und ihn mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige wehrte sich, war aber stark im Gesicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine anschließende Überprüfung ergab, dass die beiden mutmaßlichen Täter bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Zudem war der 25-Jährige mit 1,6 Promille und der 30-Jährige mit 1,8 Promille alkoholisiert. Sie verhielten „unkooperativ und uneinsichtig“, so die Bundespolizei.

Die Videoauswertung bestätigte die Aussage des 20-Jährigen. Der 30-jährige Bochumer warf anschließend eine Bierdose auf ihn, die er durch die defensive Schutzhaltung des abwehren konnte.

