Märchen-Theater: „Frau Holle“ kommt in die Gesamtschule

Hattingen. Die Katholische Laienspielschar zeigt „Frau Holle“ am dritten Adventswochenende. Seit mehr als 50 Jahren gibt es Märchen-Schauspiel in Hattingen.

Die Märchenaufführung der katholische Laienspielschar ist eine Traditionsveranstaltung in Welper. Seit 1968 werden in der Vorweihnachtszeit jeweils verschiedene Märchen präsentiert. In diesem Jahr wird „Frau Holle“ in Welper zu sehen sein.

Junge Schauspieler sind dabei

Mehr als 50 Jahre gibt es diese Veranstaltung der Laienspielschar Welper also schon, doch tauchen immer wieder frische und neue Gesichter in den Stücken auf. Diesmal feiert Annika Wolf ihre Premiere. Die 16-Jährige spielt in „Frau Holle“ den Brunnenmeister. Neben ihr spielen weitere junge Darsteller mit.

„Auf die Vielzahl junger Leute, die bei uns mitmachen, sind wir schon ein wenig stolz“, sagt Gerd Grönebaum, Vorsitzender der katholischen Laienspielschar. „Es macht sehr viel Spaß die jungen Menschen auf der Bühne zu sehen.“ Sie seien mit viel Einsatz und Leidenschaft dabei, so Grönebaum. 13 Personen werden bei den Aufführungen auf der Bühne stehen. „Wir haben eine bunt-gemischte Truppe, und die wird dem Publikum Spaß machen“, sagt Grönebaum.

Aufführungen und Vorverkauf

Vier Aufführungen gibt es am Wochenende des 14./15 Dezembers. Jeweils um 10.30 Uhr und um 16 Uhr fällt das Scheinwerferlicht auf die Laienspieler in der Gesamtschule an der Marxstraße 99.

Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Beginn. Der Eintritt kostet fünf Euro, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Friseur Nolte, Thingstraße 38, bei Lotto Becker, Dorfstraße 21a, und bei Ehrebo, Thingstraße 16. Telefonische Vorbestellungen sind bei Gerd Grönebaum (62152) und bei Hartmut Stevens (67635) möglich.